Zahlen lügen nicht – denn die Ergebnisse der aktuellen Kriminalstatistik enthalten eine klare Botschaft: Zum einem zeigt der starke Rückgang bei Wohnungseinbrüchen, dass die ständige Aufklärungsarbeit der Polizei bei den Bürgern ankommt. Fenster und Türen einbruchsicher zu machen, ist für viele mittlerweile selbstverständlich. Zum anderen ist auch das Vorgehen der Polizisten wirkungsvoll. Sie sind gegen professionelle Einbrecherbanden mit einer eigenen Ermittlungsgruppe vorgegangen und haben so die organisierte Kriminalität zumindest teilweise wirkungsvoll bekämpft. Die aktuellen Zahlen belegen deutlich, dass das gelungen ist. Dass vermeintlich minderjährige Flüchtlinge, die im Vorjahr Taschen aus Fahrradkörben geklaut hatten, überhaupt nicht mehr in der Statistik auftauchen, ist ein weiterer Beweis für die effiziente Arbeit der Beamten.

Aber die nächste Aufgabe wartet schon: Schließlich ist der deutliche Anstieg von Sexualdelikten um 44, 6 Prozent alarmierend. Ob das Plus nur auf die vermehrten Anzeigen von Frauen zurückzuführen ist, ist zumindest fraglich. Auch hier müssen die Beamten präzise und engagiert vorgehen. Die Teilnahme an einem landesweiten Programm, das Frauen zeigt, wie sie sich bei sexueller Belästigung am besten verhalten sollen, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Diesem müssen weitere unbedingt folgen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019