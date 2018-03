Anzeige

Sechs Stunden haben Vertreter aus Wirtschaft, Sport und Politik über die Zukunft gesprochen, über Menschlichkeit und Wandel. Zu verdanken hat man die erstaunten Gesichter an diesem spät gewordenen Abend im Capitol Oliver Brümmer, der sich die Lizenz des amerikanischen TED-Formats für die erste TEDx-Konferenz im Rhein-Neckar-Raum sicherte.

Die TEDx-Konferenzen Das TED-Format steht für „Technology, Entertainment, Design“ und geht auf eine jährliche Konferenz in der kalifornischen Stadt Monterey zurück. Seit 2009 ermöglicht die TED unabhängigen Organisatoren, eigene Konferenzen unter dem Namen TEDx abzuhalten.

steht für und geht auf eine jährliche Konferenz in der zurück. Seit 2009 ermöglicht die TED unabhängigen Organisatoren, eigene Konferenzen unter dem Namen TEDx abzuhalten. Zahlreiche TED-Talks werden als Videos im Internet übertragen und sind dort schon über drei Milliarden Mal abgerufen worden. Auch die Mannheimer TED-Talks sollen im Netz zu sehen sein.

übertragen und sind dort schon über drei Milliarden Mal abgerufen worden. Auch die sollen im Netz zu sehen sein. In Mannheim redeten bei der Veranstaltung im Capitol unter anderem der dm-Gründer Götz Werner, der Datenexperten Gregor Stöckler und der Kapitän der deutschen Rollstuhlhockey-Herrennationalmannschaft, Stefan Utz.

unter anderem der dm-Gründer Götz Werner, der Datenexperten Gregor Stöckler und der Kapitän der deutschen Rollstuhlhockey-Herrennationalmannschaft, Stefan Utz. Auch Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz referierte in einer eigenen Präsentation über den Einfluss der Städte auf globale Prozesse.

auf globale Prozesse. Zur Premiere der Mannheimer Reihe kamen 600 Gäste ins Capitol. mer

Manchmal bleibt das Referat des UN-Friedenskommissionsmitglieds Franz Baumann formelhaft – wenn es aber um den Schutz des Planeten geht, macht er keinen Hehl daraus, dass der menschliche Geist biegsam sei, „aber die Natur macht keine Kompromisse“. Wie ein „fiebriger Körper“ schüttele sie sich erkennbar in Hurrikans und Erdbeben, um doch weiter 15 Euro-Flüge nach Mallorca ertragen zu müssen – „und das, obwohl der Handlungsbedarf in der Wissenschaft so unbestritten ist, wie der Zusammenhang zwischen Waffen und erschossenen Menschen.“ Auch der Astronaut und Mitarbeiter der europäischen Raumfahrtbehörde Esa, Reinhold Ewald, redet dieser These das Wort. In fast nostalgischer Manier macht er nicht nur deutlich, dass die Science Fiction-Visionen eines Isaac Asimov spätestens mit der Raumstation MIR Realität wurden – er mahnt auch, welche Folgen zu befürchten seien, wenn man das Wohl der Erde leichtfertig vergesse.

Götz wirbt für Grundeinkommen

Dass der globale Anstoß auch mit lokalen Mitteln beginnen kann, daran ließ Oberbürgermeister Peter Kurz in seinem TED-Talk keine Zweifel. Vom Klimaaktionsplan über internationale Formate wie den Urban Thinkers Campus bis hin zu Vor-Ort-Kooperationen wie jenen in Hebron stellte Kurz städtische Projekte vor, die „die Chance haben, von globalem Nutzen zu sein“.