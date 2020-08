Die Pandemie und ihre Spuren

„Das ist brutal!“ Der Mitarbeiter der Stadtreinigung nimmt mit seiner Greifzange den Mund- und Nasenschutz von der Straße und steckt ihn in seine Mülltonne: „Die haben doch mal alle richtig viel Geld gekostet“, sagt der Mann in Orange verwundert, „jetzt werden die einfach so weggeschmissen.“

Viele Gesichtsmasken mussten seine Truppe schon einsammeln, wie er bestätigt, achtlos wurden sie weggeworfen wie Kippen. Auf der Straße, im Graben, auf dem Gehweg, unter Bäumen, unter Autos, im Gleisbett neben den Schienen, sie liegen überall, wohin man schaut. Die Besitzer haben sich sicherlich in Apotheken, Drogerien und in unzähligen Talkshows darüber informiert, wie man die Maske richtig trägt, wie man trotzdem noch Luft bekommt, warum die Maske sinnvoll ist, wie man sie wäscht, und wie man eine Maske faltenfrei bügeln kann – aber niemand hat offenbar je etwas darüber gehört, wie man eine Maske entsorgt.

Eine Maske, die keine Einwegmaske ist, wegwerfen? Irgendwie ist das ein merkwürdiger Gedanke, schließlich steckt doch hinter jeder Maske nicht nur ein hübsches Gesicht, sondern oft auch noch eine Geschichte. Denn während des Lockdowns war das Nähen sozusagen zum Volkssport Nummer eins geworden. Auch ganze Fabriken und Firmen haben ihre Produktion umgestellt und Masken genäht, ebenso wie Vereine und Gruppen, die alte Nähmaschinen reaktiviert haben. Manch einer verdiente mit den Masken auch jede Menge Geld, weil er im Maskenterminhandel den richtigen Riecher hatte und sich eindeckte, als die Welt noch Mehl und Klopapier hamsterte. Und selbst eine einfache Einwegmaske hat ihre besondere Geschichte: Vielleicht ist sie von einem großen Chemieunternehmen gespendet, von der Bundesregierung bezahlt, vielleicht ist sie mit dem größten Frachtflugzeug der Welt aus China eingeflogen worden.

Eine Maske könnte auch viel über die Person erzählen, die sie getragen hat. Vielleicht war es ja ein Star, eine besondere Persönlichkeit? Die DNA-Spur in der Maske könnte auch einen Täter entlarven, und die Keime in der Maske viel über den Gesundheitszustand ihres Trägers verraten.

Die Maske gehört in die Mülltonne, heißt es aus dem Rathaus. Wer sie nicht im Müll entsorgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld zwischen 50 und 250 Euro geahndet werden kann. Dennoch, wie es aus dem Rathaus weiter heißt, wurde „bislang vom städtischen Ordnungsdienst noch kein unerlaubtes Auf-den-Boden-Werfen einer Maske geahndet“. Dabei liegen sie überall, wie die Fotos dokumentieren, die in den Quadraten und in der Oststadt aufgenommen wurden.

