Die Pasta ist zu wenig cantabile

Stefan M. Dettlinger, Ressortleiter Kultur

Endlich sitze ich im schönsten Büro der Welt. Mein Blick fällt auf meinen Flügel, ein Bild, den schnurrenden Kater Luki. Kein Kollege, der mein Sinnen mit unnützen Fragen stören könnte. Endlich allein. Ein Traum. Denkste: Denn da sind ja noch all die anderen. Vier Leute. Eine ganze Familie schuftet zuhause. Hier eine Videokonferenz, dort eine per Telefon, hier ein Ruf quer durchs Haus: Wer kocht eigentlich? Das Schlimmste: Für den Kulturkritiker gibt’s nichts zu kritisieren! Da müssen dann halt die anderen herhalten: „Die Pasta könnte ein bisschen mehr cantabile sein, con passione per favore…“. Ein Graus!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020