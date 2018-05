Die Pioniere leben schon da, 9000 werden ihnen folgen

Anzeige

Mannheim.140 Hektar Baustelle – so ungefähr sieht das frühere Benjamin Franklin Village heute aus. In einigen Jahren soll daraus ein ganzes Stadtviertel entstanden sein, mit Schulen, Kindergärten, Geschäften und Wohnhäusern. Wir haben das Gelände besucht – ein matschiger Rundgang durch das Mannheim von morgen.

Franklin – so heißt ein neuer Stadtteil, der im Nord-Osten Mannheims entsteht. Benjamin Franklin Village, das war aber auch der Name einer US-Siedlung. Heute umfasst der Name das gesamte Quartier, die Amerikaner hatten das Gelände in mehrere Unterabschnitte aufgeteilt. Neben dem zentralen Franklin Village waren das noch die Kasernen Funari, Sullivan, das Columbus-Quartier und die Offizierssiedlung.

Die Amerikaner sind von der gesamten Fläche abgezogen, bis auf das Columbus-Quartier direkt an der B 38 ist alles an die Stadt Mannheim und ihre Tochtergesellschaft MWSP verkauft. Aus Franklin soll in den kommenden Jahren ein neuer Stadtteil entstehen – mit vielen Wohnmöglichkeiten, Kindergärten, einer Grundschule und am Rand Gewerbe. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Das Projekt ist eines der größten städtebaulichen Vorhaben Deutschlands. In Mannheim sind zuletzt in den 60er und 70er Jahren ganze Stadtteile in dieser Größenordnung neu entstanden – etwa genau auf der anderen Seite der B 38 die Vogelstang und dann später noch das Rott.