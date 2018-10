Die Region von oben betrachtet

Der Blick von oben eröffnet neue Perspektiven: So erscheinen Wohn- oder Gewerbegebiete, Verkehrswege, Sehenswürdigkeiten und Flächen in größeren Zusammenhängen. Deshalb nutzt der „MM“ seit einiger Zeit verstärkt Luftbilder aus der Region. Zahlreiche dieser Bilder sind bei Rundflügen entstanden, die Chefredakteur Dirk Lübke und Redakteur Bernhard Zinke in den vergangenen drei Jahren immer wieder unternommen haben.

Dirk Lübke besitzt eine Privatpilotenlizenz. Damit fliegt er die Cessna 172 mit der Kennung „D-EGKY“, die auf dem Flugplatz in Worms stationiert ist. Die zweisitzige Maschine hat zwei große Vorteile: Die Flügel befinden sich oberhalb des Cockpits, stören also nicht die freie Sicht nach unten. Außerdem lässt sich das Fenster öffnen, es ist also keine verschmutzte Scheibe zwischen der Kamera und der Landschaft.

Früher galt es, bei der Luftbildfotografie nicht nur technische, sondern auch juristische Hürden zu überwinden. Jedes Bild musste erst vom Regierungspräsidium freigegeben werden. Aber in Zeiten von frei zugänglichen Satellitenbildern ist das kein Thema mehr. Gleichwohl ist nach Paragraf 109g des Strafgesetzbuchs immer noch das Anfertigen von Bildern verboten, die die „Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder die Schlagkraft der Truppe gefährdet“.

Meist drehen Lübke und Zinke rund eine Stunde lang ihre Runden in 700 Metern Höhe über der Erde. Die Region bietet zahlreiche Motive wie das Kernkraftwerk in Biblis, das Heidelberger Schloss oder die Mannheimer Augustaanlag. Auch die Heidelberger Bahnstadt und die Mannheimer Konversionsflächen steuern die beiden immer wieder an. Schließlich verändern sich die Stadtteile ständig. Eine Hürde gibt es indessen bei der Luftbildfotografie: Wer die Welt von oben dauerhaft durch den Sucher erblickt, verliert leicht den Horizont aus den Augen. Und das macht dem Gleichgewichtssinn zu schaffen. Ein Schluck Mineralwasser und eine kleine Pause für die Kamera beruhigen meist die Sinne . . . bjz

