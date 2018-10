„Zensur, Propaganda, Rhetorik: Die Rolle der Bilder während des Ersten Weltkrieges“ – darüber spricht heute, 17. Oktober, Guillaume Doizy, Historiker und Karikaturist, 18 Uhr, an der Universität (EW 145). In dem auf Französisch gehaltenen Vortrag referiert er über Propaganda und ihre Wirksamkeit und Grenzen, sowie über die Kriegskunst in ihrer visuellen Dimension. Im Anschluss wird die von Doizy entworfene Ausstellung „Zeichnungen des Sieges“ eröffnet (ebenfalls EW 145). Sie analysiere „die Zeitlichkeit, das Paradoxon und die Triebfeder von Siegesdarstellungen“, heißt es. Die Ausstellung ist vom 24. Oktober bis 19. Februar 2019 in der Uni-Bibliothek in A 3 zu sehen. Die Veranstaltungen werden vom Romanischen Seminar, Institut Français Deutschland, la Mission du Centenaire, Absolventum, der Deutsch-Französischen Vereinigung Rhein-Neckar und der Uni-Bibliothek organisiert. stp

