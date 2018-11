Die Route 66 per Motorrad

200 bis 400 Kilometer fahren die Teilnehmer täglich. © FN Reisen

Mit der Harley durch die USA – ein Traum von vielen Motorradbegeisterten. Die „Fränkische Nachrichten Reisen“ veranstalten vom 23. April bis zum 7. Mai 2019 eine Tour im Motorradsattel durch den Südwesten der USA.

Für Interessierte bieten die Organisatoren eine Infoveranstaltung am Donnerstag, 15. November, in der Kantine des „Mannheimer Morgen“ an, bei dem Details besprochen und Fragen von Gästen geklärt werden. Los geht’s um 19 Uhr in der „MM“-Kantine in der Dudenstraße 12-16.

Begleitet von einem deutschen Reiseführer erleben die Teilnehmer die Route 66, den Grand Canyon, Nationalparks und die glitzernde Stadt Las Vegas. Dabei steht das Motorradfahren im Vordergrund der Reise. Je nach Etappe werden am Tag zwischen 200 und 400 Kilometer zurückgelegt. Die Motorradreise kostet pro Person etwa 3525 Euro. Im Preis sind der Hin- und Rückflug von Frankfurt nach Las Vegas, Transfer zu den Flughäfen, das Harley-Davidson-Mietmotorrad und die Preise für Hotels und Motels eingeschlossen.

Der Infoabend ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 09341/8 32 23 oder per Mail an tbb@fn-reisen.com dikö

