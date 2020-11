„Die Schaffung von Wohnraum ist zentral“

Am 1. Januar löst der SPD-Politiker Ralf Eisenhauer seinen Parteifreund Lothar Quast als Bürgermeister für Bauen, Verkehr und Sport ab. Im Interview spricht der 51-Jährige über seine Ziele im neuen Amt.

Am Morgen nach seiner Wahl zum neuen Mannheimer Dezernenten für Bauen, Verkehr und Sport wirkt Ralf Eisenhauer ziemlich entspannt. Im Interview spricht er über die Schaffung von Wohnraum ohne zusätzlichen Flächenverbrauch, über die Verkehrswende in Mannheim und seine Erwartungen an den SV Waldhof in der laufenden Saison.

Herr Eisenhauer, Sie werden im Januar Bürgermeister für Bauen, Planung, Verkehr und Sport. Vor dem Gemeinderat haben Sie gesagt, Sie wollen eine lebenswerte, klimaneutrale, aber auch eine bezahlbare Stadt – was wollen Sie konkret machen?

Ralf Eisenhauer: Wichtig ist, dass wir als Stadt Fortschritt ermöglichen. Es ist in Mannheim unsere ureigenste Geschichte, dass wir Menschen, die hierherkommen, eine gute Zukunft bieten. Dafür gilt es, die äußeren Rahmenbedingungen zu bereiten. Die Schaffung von Wohnraum, aber auch von Gewerbeflächen ist dabei zentral – und das ohne zusätzlichen Flächenverbrauch, also durch Umnutzung bestehender Flächen. Wir haben ja auch den Anspruch, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein – und trotzdem wollen wir für alle Menschen Wohnangebote machen, sowohl im Eigentum wie auch zur Miete, und auch bezahlbar.

Mannheim hat zum Beispiel mit der Sozialquote, die bei Neubauten 30 Prozent bezahlbaren Wohnraum verpflichtend verlangt, schon einiges getan, um hier ein Angebot zu schaffen. Reicht das aus? Was haben Sie darüber hinaus noch vor?

Eisenhauer: Verwaltung und Gemeinderat haben ja vereinbart, dass wir uns sehr genau anschauen, wie die Instrumente wirken. Daran halte ich mich auch als Dezernent. Bisher ist die Quote ein großer Erfolg. Sie findet bei allen Projekten Anwendung, die in den letzten Monaten auf den Weg gebracht worden sind, etwa bei der Bebauung des Collini-Areals und der Schafweide oder auf Spinelli. Die Investoren machen das mit, weil das auch für sie attraktiv ist. Wir müssen uns anschauen, ob die Höhe der Quote reicht und ob die Angebote auch von der Architektur her ansprechend genug sind. Gegebenenfalls steuern wir nach.

Was ist mit Familien, die vom eigenen Grundstück fürs Eigenheim träumen? Die haben es ja in Mannheim manchmal schwer.

Eisenhauer: Es gibt auch in diesem Bereich Angebote, etwa auf Franklin. Man muss aber auch schauen, was ökologisch vertretbar ist und wie viel Boden man am Ende für welche Nutzung zur Verfügung stellt. Verwaltung und Gemeinderat haben vereinbart, keine Ausweitung der Siedlungsfläche zu machen, sondern lediglich eine Umnutzung. Vielleicht gibt es ja in Zukunft auch noch andere nutzbare Flächen als nur die früheren US-Liegenschaften.

Welche könnten das sein?

Eisenhauer: Das ist eine Frage von Gelegenheiten. Wann gibt es zum Beispiel eine Veränderung bei der Flächennutzung von Unternehmen oder Institutionen – und kann man dann schnell genug agieren und hat die politische Unterstützung? Eine Fläche, über die wir seit Jahren immer wieder reden, ist der Grenzbereich zwischen Innenstadt und Hafen. Die Ansiedlung von Erweiterungsbauten für die Universität in diesem Bereich ist ja auch schon diskutiert worden. Das ist sicher ein ganz spannender Raum. Auch die Nutzung von Flächen an den Flüssen für Wohnbebauung ist in allen Städten am Rhein von Speyer bis Köln in den vergangenen Jahren angegangen worden. Aber das hängt wie gesagt auch davon ab, wann sich vonseiten des Hafens vielleicht eine Nutzungsänderung ergibt. Ein anderes Beispiel ist die Otto-Bauder-Sportanlage in Seckenheim. Da geht es darum, die Sportnutzung an eine andere, vielleicht sogar bessere Stelle zu verlegen – und auf der Fläche selbst eine Wohnbebauung zu entwickeln und dabei den schönen Baumbestand zu erhalten.

Sie haben vorhin das Ziel einer klimaneutralen Stadt bis zum Jahr 2050 genannt. Wie muss die Stadtplanung aussehen, um das zu erreichen?

Eisenhauer: Beim Baurecht machen wir da ja schon viele Vorgaben, etwa zum Einsatz der Energiearten oder zur Energieeffizienz von Gebäuden. Natürlich ist auch der Verkehr hier ein wesentlicher Punkt, sprich: Mobilität jenseits der Verbrennung zu ermöglichen.

Wie soll die Mobilität in den nächsten Jahren in Mannheim aussehen? Wie sollen die Bereiche für Auto, Rad, Bus und Bahn sowie Fußgänger verteilt werden?

Eisenhauer: Die Idealvorstellung der Stadtplanung ist ein Raum, in dem sich – etwa durch Geschwindigkeitsbeschränkungen – alle Verkehrsteilnehmer möglichst sicher bewegen können. Das versuchen wir ja, im neuen Stadtteil Franklin umzusetzen. Es geht darum, ein gutes Miteinander zu organisieren. Ein Problem sind oft die abgestellten Fahrzeuge, und da haben wir erste Schritte unternommen, die oberirdischen Parkflächen zu reduzieren und Autos stattdessen in Tiefgaragen abzustellen. Das gilt für die Innenstadt, ist aber auch die Philosophie auf den Konversionsflächen Franklin und Spinelli.

Wie lässt sich das von Ihnen angesprochene Miteinander der Verkehrsmittel konkret erreichen?

Eisenhauer: Die Digitalisierung ist dabei aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, also die Frage: Ist es möglich, Verkehre besser zu lenken? Jetzt in die Corona-Zeit ist ja auch die alte Debatte über einen zeitversetzten Schulbeginn wieder aufgekommen. Die Frage ist: Können wir nicht den Verkehr entzerren – und gibt es nicht durch die Digitalisierung die Möglichkeit zu sehen, wann ich auf einer Strecke das Auto oder besser die Stadtbahn nutze? Da verspreche ich mir schon einiges.

Also eine Art Mannheimer Verkehrs-App fürs Smartphone?

Eisenhauer: Genau. So ein Angebot gibt es zum Beispiel bereits im neuen Stadtteil Franklin bei der Franklin-Mobil-Gesellschaft. Aber es geht zum Beispiel in der Innenstadt auch um ein besseres Leitsystem für Parkhäuser. Ohne eine generelle Reduzierung des individuellen Autoverkehrs wird man den Klimaschutz aber nicht schaffen.

Wie wollen Sie eine solche Reduzierung erreichen?

Eisenhauer: Das geht nur, indem die Alternativen mindestens genauso gut sind. Der Ausbau der Radinfrastruktur ist dabei ein wichtiger Punkt, worüber es im Gemeinderat auch große Geschlossenheit gibt. Bei diesem Thema wird auch die Zusammenarbeit mit meiner neuen Kollegin im Umweltdezernat, Frau Pretzell, sehr wichtig sein. Denn in ihrem Dezernat ist auch der Eigenbetrieb Stadtraumservice angesiedelt, der für das Thema Tiefbau zuständig ist.

Haben Sie sich mit Frau Pretzell schon ausgetauscht? Was für einen Eindruck haben Sie von ihr?

Eisenhauer: Sie hat sich ja bei uns in der SPD-Fraktion schon vorgestellt. Ich glaube, es ist allen bewusst, dass unsere beiden Dezernate beim Thema Klimaschutz sehr gut zusammenarbeiten müssen, wenn wir Erfolg haben wollen. Ich denke, das ist mit Frau Pretzell sicher gut möglich.

Sie haben bei Ihrer Vorstellung im Gemeinderat auch das Thema Innenstadt angesprochen. Die Zukunft der Innenstädte wird derzeit überall diskutiert, nicht erst seit die Corona- Pandemie den stationären Handel zusätzlich unter Druck setzt. Wie soll die Mannheimer Innenstadt in Zukunft aussehen?

Eisenhauer: Die große Qualität unserer Innenstadt ist, dass sie ganz vielfältige Angebote hat. Ich kann dort wohnen, arbeiten, einkaufen, ich kann ins Museum oder und ins Kino gehen. Diese breite Nutzungspalette will ich erhalten, denn das schützt ja gerade vor Krisen. Die großen Veränderungen, die am Paradeplatz anstehen, sehe ich als Chance.

Was meinen Sie da konkret?

Eisenhauer: Zunächst einmal unsere neue Stadtbibliothek, das wird hoffentlich auch ein herausragendes Projekt zum Thema Klimaschutz, ein Gebäude mit Vegetation. Dann wird die Sparkasse ihr Gebäude am Paradeplatz voraussichtlich neu errichten. Die haben ja jetzt schon ein Café drin, und sie stellen sich jetzt vielleicht auch die Frage, was sie noch zusätzlich in ihr Gebäude aufnehmen könnten. Und dann gibt es ja auch noch das Hotel, das im Postgebäude entstehen soll. Ich finde das alles sehr spannend.

Was können Sie von Ihrem Vorgänger Lothar Quast lernen, der mehr als 30 Jahre lang Baudezernent war? Und was wollen Sie anders machen?

Eisenhauer: Eine ganz große Leistung von ihm ist seine hohe Loyalität zum Gemeinderat und zur Verwaltung und wie er beides zusammenführt. Er sucht immer viele Gespräche, und viele Beschlüsse werden dann am Ende auch mit einer breiten Mehrheit verabschiedet. Das ist wirklich erstrebenswert.

Gibt es etwas, das Sie anders machen wollen?

Eisenhauer: Ich komme ja unmittelbar aus der Projektarbeit, habe 20 Jahre lang operative Verantwortung für Millionenbudgets im Baubereich gehabt. Deshalb habe ich ein sehr hohes Verständnis dafür, was die Umsetzung von strategischen Zielen für Planer und Baufirmen vor Ort oftmals bedeutet. Ich kann dazu beitragen, dass das auch adäquat in der Diskussion beachtet wird.

Wie sehr hat es Sie getroffen, dass vor der Wahl plötzlich Ihre privaten Wohn- verhältnisse zum Gegenstand einer politischen Debatte wurden?

Eisenhauer: Ich bin sehr froh, dass das überhaupt keine Rolle gespielt hat bei der Wahl, und bin auch sehr dankbar über das sehr gute Ergebnis. Ich habe 34 von 43 gültigen Stimmen bekommen. Bei meinem Vorgänger Lothar Quast waren es bei seiner letzten Wahl 36 von 47. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt auf einem unbeschadeten Fundament die Zusammenarbeit mit allen suchen kann.

Sie waren jetzt neun Jahre SPD-Fraktionschef. Was sind die wichtigsten Dinge, die Sie in dieser Zeit erreicht haben?

Eisenhauer: Uns als SPD ist es gelungen, dass wir immer verlässlich und nach vorne gerichtet für die Stadt sehr gute Entscheidungen initiiert oder mitgetragen haben, wie zum Beispiel die Umwandlung der früheren Militärflächen, auf denen wir gutes Wohnen für ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Möglichkeiten schaffen. Auch die Entwicklung des Leitbildes für die Zukunft der Stadt war wichtig. Es soll zeigen, wie Mannheim auch in Zeiten des Klimawandels eine lebenswerte Stadt bleiben kann und wie auch in Zeiten verstärkter Konfrontation ein Miteinander in Vielfalt möglich ist.

Kritiker werfen der SPD-Fraktion bisweilen vor, sie nicke nur ab, was der Oberbürgermeister wolle. Was sagen Sie dazu?

Eisenhauer: Wir stimmen ja nicht über die Ideen von einzelnen Personen ab, sondern wie wir die Stadt gestalten wollen. Wir als SPD sind daran interessiert, Dinge voranzubringen und in unterschiedlichsten Konstellationen Mehrheiten zu gewinnen. Im Übrigen wäre es ja merkwürdig, wenn wir häufig oder besonders heftig im Widerspruch stünden zu einem Oberbürgermeister, der auf einem gleichen Politikverständnis und auf einem gleichen Wertefundament agiert.

Was wird sich in der SPD-Fraktion unter Ihrem designierten Nachfolger Thorsten Riehle verändern?

Eisenhauer: Das müssen Sie ihn fragen. Ich werde in der nächsten Gemeinderatssitzung Ende November mein Mandat abgegeben, danach muss die Fraktion den neuen Vorsitzenden wählen. Heidrun Kämper wird dann für mich in die Fraktion nachrücken.

Sie sind ab Januar ja auch Sportdezernent. Wie sehen Sie es, dass der Breitensport jetzt coronabedingt komplett runtergefahren wird? Hätte man nicht den Sport unter freiem Himmel, wie etwa das Fußballtraining für Kinder, laufen lassen können?

Eisenhauer: Bei der jetzt beschlossenen Verordnung kann man an ganz vielen Stellen ein Fragezeichen machen, warum diese Sache verboten wird und eine andere nicht. Im Gegensatz zu anderen Ländern haben wir uns dazu entschlossen, dass wir die Schulen, die Kitas und 90 Prozent unserer Wirtschaft am Laufen halten wollen. Also machen wir alles andere zu – dazu gehört dann auch der Breitensport. Aus Sicht der Betroffenen kann ich den Unmut verstehen. Aber mit Blick auf das Gesamtziel ist das richtig.

Mannheim hat viele über- regionale Sport-Leuchttürme wie die Adler, den SV Waldhof oder die Löwen. Kommt da der Breitensport etwas zu kurz?

Eisenhauer: Da will ich mir durchaus mal ein eigens Bild verschaffen. Der Sport steht vor der großen Herausforderung, sich noch viel stärker als Teil von Stadtentwicklung zu verstehen. Früher war es so, dass für Politik und Verwaltung der Job erledigt war, wenn Vereine eine Halle oder eine Sportanlage bekommen haben. Heute öffnen sich viele Vereine stärker, betreiben eine Kita oder bringen sich bei Ganztagsschulen ein. Das möchte ich gerne noch forcieren.

Sie sind ein leidenschaftlicher Waldhof-Stadiongänger. Aktuell stehen die Blau-Schwarzen nur auf Tabellenplatz 13. Wo werden sie am Ende dieser Corona-Saison landen?

Eisenhauer: Der SV Waldhof wird eine relevante Rolle im Aufstiegskampf der Dritten Liga spielen.

