Die „Schönen Mannheims“ zu Gast im Capitol

Sie haben einen Ruf als „Mannheims schönste Giftspritzen“: Stefanie Titus, Anna Krämer, Smaida Platais und Susanne Back, die „Schönen Mannheims“ bieten bei ihrem Heimspiel im Capitol an der Waldhofstraße eine bunte Mischung aus Opernarie, Chanson, Pop, eigenen Kompositionen und Sketchen. Als Gäste dabei: Rosemie Warth und „Dui do on de Sell“. Für die Vorstellung am Donnerstag, 29. November, 20 Uhr, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Capitol“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lang (Bild:Richard Jeschke)

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018