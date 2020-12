Die schönste Deko gewinnt

Adventszeit ist auch Plätzchenzeit. Das Energieunternehmen MVV verbindet das Backvergnügen mit einem Gewinnspiel. Bis 27. Dezember sind alle Mannheimer dazu aufgerufen, im Rahmen der Kampagne „Verliebt in Mannheim“ Plätzchen nach einem Rezept der Bäckerei Zorn zu backen. Mit dem Gebackenen sollen anschließend die eigenen vier Wände dekoriert werden. Die Backstuben-Fotos können in der Facebookgruppe „Verliebt in Mannheim – gemeinsam stark“ gepostet oder per Mail an verliebt-in-ma@mvv eingereicht werden. Zu gewinnen gibt es drei Familien-Weihnachtspakete.

Rezepte im „MM“-Ticketshop

Die passenden Ausstechformen sowie das Plätzchenrezept sind kostenlos im „MVV E.forum“, in der Nachbarschaftsoase auf Franklin sowie in den Mannheimer Filialen der Bäckerei Zorn erhältlich. Außerdem können sie im Service- und Ticketshop des „Mannheimer Morgen“ im Erdgeschoss der Buchhandlung Thalia auf den Planken in P 7 und in der Filiale der VR Bank in N 2 abgeholt werden. In der zweiten Dezemberwoche verteilt die MVV die „Verliebt in Mannheim“-Plätzchen der Bäckerei Zorn an je zehn Grundschulen und Seniorenheime und lädt diese gleichzeitig zu einer virtuellen Märchenstunde ein. Der professionelle Erzähler Dirk Nowakowski hat dafür zwei Videos mit Märchen eingesprochen.

Info: Weitere Infos unter: www.verliebt-in-ma.mmv.de

