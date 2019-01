„Die Show machst du für die Seele“

Im vergangenen Jahr sicherten sie sich mit einer traumhaften Kür im südkoreanischen Pyeongchang olympisches Gold und nur fünf Wochen später den Weltmeistertitel in Mailand – jetzt reisen sie als Stargäste des Show-Formats „Holiday on Ice“ durch ganz Deutschland. Bevor sie am Freitagabend in Mannheim bei der großen Premiere des Jubiläumsprogramms „Showtime“ auf dem Eis stehen, stehen Aljona Savchenko und Bruno Massot im „MM“-Interview Rede und Antwort über Kunst, Kondition und die Schönheit des Augenblicks.

Die Tradition von „Holiday on Ice“ reicht weit zurück. Wann sind Sie das erste Mal mit dem Format in Berührung gekommen?

Aljona Savchenko: Das war tatsächlich erst 2004 in Chemnitz. Damals war Robin Szolkowy mein Partner, und unser Trainer, Ingo Steuer, fuhr bei der Show mit. Schon damals war „Holiday on Ice“ für mich ein gigantisches Konzept, bei dem man viele ungewöhnliche Dinge unseres Sports zu sehen bekommt. Vor allem die großartigen Kostüme haben mich von Anfang an fasziniert.

Wenn man selbst täglich im harten Wettkampfsport um die Chance auf Medaillen trainiert, kann einen so eine unbeschwerte Show ja sogar inspirieren.

Savchenko: Auf jeden Fall. Das liegt aber vor allem daran, dass wir unsere Disziplin nie als abgeschlossenen Raum betrachtet haben, sondern die Gemeinsamkeiten der Künste für unsere Inspiration nutzen. Das Ballett hat uns zu unserem „Infinity“-Zeichen (Unendlichkeitszeichen, Anm. d. Red.) geführt, viele Hebungen haben wir durch Mittel der Akrobatik perfektioniert und auch das Theater hilft uns mit seiner Dramaturgie. Die Bühne ist ein Ort großer Kreativität, die uns niemals müde macht.

Wie unterscheidet sich denn das Training für eine Tourneeproduktion von der Vorbereitung auf die großen Meisterschaften?

Savchenko: Der Unterschied ist vor allem, dass wir bei einer Show zeigen können, was wir beherrschen. Das ist wunderbar, weil Stress und Risiko hier durch Freude ersetzt werden. Konstante Bewegung ist da das Wichtigste. Auch, wenn nach 32 Jahren in diesem Sport vieles natürlich eintrainierte Routine ist. Manchmal denke ich: Ich kenne das Eis besser als mich selbst.

Was für ein Gefühl war das, als die Verantwortlichen von „Holiday on Ice“ auf Sie zukamen und fragten, ob Sie beim großen Jubiläum als Stargäste auftreten?

Savchenko: Das ist ein großes Glücksgefühl, wenn man so etwas gefragt wird. Weil es einem zeigt, dass man etwas geleistet hat und nun zur Liga der wenigen Auserwählten gehört. Bruno und ich nehmen diese Ehre sehr ernst.

In Mannheim laufen Sie auch die Kür, die Sie zu Olympia-Gold getragen hat. Bewegt es Sie, diese intimen Augenblicke mit so vielen Menschen zu teilen?

Savchenko: Das sind auch für uns immer wieder große Momente – weil einfach so viel an dieser Kür hängt. Es wird klar, dass es das Schicksal ist, das dich zum Verlierer, aber auch zum Sieger machen kann. Das ist etwas Magisches, das das ganze Publikum erleben soll. Bruno Massot: Besonders ist diese Choreographie ja vor allem, weil die Medaille für uns nicht einfach irgendein Edelmetall war. Es war ein Traum, den wir wahr gemacht haben. Und der trägt eine Energie in sich, die nie vergeht.

Würden Sie sich wünschen, dass Ihr Olympiasieg das Eiskunstlaufen bei jungen Menschen wieder populärer macht?

Savchenko: Uns haben viele Nachrichten erreicht, dass wir die Jugend mit unserem Erfolg inspiriert haben. Und wenn wir in die Halle kommen, bestätigt sich das. Die Läufer sind da und fragen nach. Genau das ist es, was wir brauchen, denn auch wir leben heute von dem Nachwuchs, den wir morgen mit aufbauen.

Sie haben auch die Schirmherrschaft für die neu ins Leben gerufene „Holiday on Ice Academy“ übernommen. Ist es wichtig, dass junge Talente schon auf der großen Bühne wachsen können?

Savchenko: Ich finde es großartig, dass es solche Möglichkeiten mittlerweile gibt, denn solche Chancen hatte ich als Kind nicht. Dabei ist es so wichtig, dass sich Läufer auch schon im Jugendalter vor großen Zuschauermassen präsentieren können, um zu wissen, was sie erreichen können, wenn sie auf Dauer wirklich alles geben.

Wenn man, wie Sie, beide Dimensionen des Eiskunstlaufens zwischen glamouröser Show und hartem Wettkampf kennt: Was schätzt man mehr?

Savchenko: Auch, wenn man das sehr schwer vergleichen kann, liebe ich beides. Im Wettkampf geht es um die Konkurrenz, die Show machst du für die Seele.

Was dürfen sich Fans von der neuen Choreographie erhoffen?

Massot: Wann immer wir ein neues Stück präsentieren, haben wir den Anspruch, etwas zu zeigen, das die Welt so noch nicht gesehen hat. Gestik, Mimik, Kostüme und Figuren – all das wird neu sein und einen Ausdruck mit sich bringen, mit dem wir begeistern wollen.

Das Interview wurde telefonisch geführt und den Gesprächspartnern zur Autorisierung vorgelegt

Info: Weitere Bilder unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019