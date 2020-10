Die Stadt Mannheim baut die letzten Gaslaternen ab

Der endgültige Abschied rückt immer näher: Nach und nach werden derzeit die letzten Gaslaternen mit den charakteristischen schönen gusseisernen Masten in den Mannheimer Stadtteilen abmontiert und durch moderne, umweltfreundliche LED-Leuchten ersetzt. Nur am Stephanienufer dauert es, da die Grabungen für die Leitungen komplizierter sind und immer Parkplätze freibleiben sollen, bis Mitte 2021. Alle anderen Arbeiten sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

Vor zehn Jahren war das ein höchst emotionales Thema: Vom bundesweiten Verein „Pro Gaslicht“ bis zu örtlichen Initiativen und Bezirksbeiräten gab es heftigen Widerstand gegen die Pläne der Stadt, die über 150 Jahre währende Ära der Gasbeleuchtung zu beenden. Als dann der Gemeinderat nach langem Ringen um einen Kompromiss den Beschluss gefasst hatte, wurde es ruhig um das Thema.

Rücken jedoch, wie jetzt in Feudenheim oder der Oststadt, dann die Bautrupps an, bedauern die betroffenen Anwohner doch wieder heftig, dass nun die liebgewonnenen Lampen mit ihrem schönen sanftgelben Licht weichen.

Der Austausch ist Teil der Umsetzung der „Klimaschutzkonzeption 2020“. Nach Angaben der Stadtverwaltung verursachen die zuletzt noch in Betrieb befindlichen 386 Gasleuchten jährlich ein Kohlendioxid-Ausstoß von etwa 393 Tonnen. „Der Verbrauch einer Gasleuchte entspricht ohne Berücksichtigung der Primärenergie dem Stromverbrauch eines Vier-Personenhaushaltes pro Jahr“, argumentiert die Stadt. Ziel sei die Minimierung des Kohlendioxid-Ausstoßes auf 74 Tonnen pro Jahr und des Energiebedarfs von 1,681 141 Millionen Kilowattstunden im Jahr auf 291 200 - das bedeutet 84 Prozent weniger. Zudem seien die Gasleuchten „störanfällig“ sowie „zum großen Anteil in einem schlechten technischen Zustand“.

„Aber auch Straßen-Lampen, die erst in der Mitte des letzten Jahrhunderts aufgestellt wurden, spiegeln ein Stück Mannheimer Industriegeschichte wider“, betont Barbara Ritter vom Verein Rhein-Neckar-Industriekultur. Mit Nachdruck erinnert sie daher an den Kompromiss, der vor zehn Jahren geschlossen wurde. Danach sollen „an beispielhaften Plätzen“ zumindest die historischen Leuchtenformen mit verschnörkelten Jugendstilmasten erhalten bleiben - wenn auch elektrisch betrieben.

Die Verwaltung versichert ausdrücklich, sich daran zu halten. „An besonders stadtgestalterischen Plätzen wird die historische Straßenleuchte in LED-Ausführung eingesetzt“, so ein Sprecher des Dezernats für Technische Betriebe. Dieses Modell komme „gestalterisch sehr nah an die bisherige Gasleuchte heran“. So würden 142 elektrisch betriebene Leuchten mit historischem Mast erhalten, dazu sogar neun richtige Gaslaternen. Mit dem Technoseum und dem Heimatmuseum Sandhofen sei vereinbart, dass gasbetriebene „Zeitzeugen“ gesichert werden. Finanziert wird das alles über die MVV Energie, die für die Stadt die Straßenbeleuchtung betreibt. Hier der Stand der Umsetzung:

Feudenheim: Die neuen Masten und Leuchten wurden teilweise schon gestellt und in Betrieb genommen, restliche Arbeiten laufen. Der Eberbacher Platz und das Feudenheimer Grün erhalten 15 Leuchten in historischer Form, aber elektrisch betrieben. Die anderen Straßen bekommen moderne, aber besonders gestaltete Leuchten mit glattem Mast ohne Schnörkel.

Oststadt: Derzeit verlegen Arbeiter elektrische Leitungen für die neuen Leuchten. Der Austausch soll noch dieses Jahr erfolgen. 66 elektrisch betriebene Leuchten bleiben in historischer Form erhalten. Die zuletzt noch elf gasbetriebenen Leuchten in der Schopenhauer Straße und am Philosophenplatz werden in Zukunft auch elektrisch betrieben, aber mit historisch aussehendem Mast.

Käfertal: In der denkmalgeschützten Siedlung Reiherplatz bleiben beispielhaft neun gasbetriebene Leuchten erhalten. Alle anderen Masten, die ausgetauscht werden, sind gestellt. Restarbeiten laufen. In der Gartenstadt (Freyaplatz/Westring) bleiben die elektrisch betriebenen, historische Leuchten bestehen.

Pfingstberg: Der Pfingstbergplatz ist mit sechs Leuchten in historischer Form bestückt worden. Alle anderen Straßen haben energieeffiziente, moderne Leuchten in besonderer Gestaltung bekommen.

Neckarau: Die vier historischen Leuchten am Marktplatz Neckarau bleiben - elektrisch - erhalten.

Sandhofen: Umstellung erfolgt, am Albert-Schweitzer-Park auf Leuchten in historischer Form.

Lindenhof: Am Stephanienufer waren die letzten Mannheimer Gasleuchten aufgestellt worden - fünf in 1969 und noch 15 in 1987, da hier keine Stromkabel im Boden lagen. Bis Mitte 2021 soll aber auch das erledigt und dann die Umstellung vollzogen sein. Damit endet dann die gesamte Umstellung der Lampen.

