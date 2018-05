Die Stadt sagt Danke

Anzeige

Die Stadt Mannheim würdigt das Engagement der Gewerkschafter seit mehr als 50 Jahren mit einem Empfang. Mit einer Feierstunde im Technoseum haben Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und Jens Lehfeldt, Vorsitzender des DGB-Kreisverbands Mannheim/Rhein-Neckar West, die rund 170 Betriebsräte und Gewerkschaftsmitglieder begrüßt. Wieland Stahnecker, Student der Popakademie, umrahmte das Programm musikalisch.

„Wir finden es toll, dass die Stadt die Arbeit der Gewerkschaften würdigt“, sagte Lehfeldt. Kurz bestätigte, dass das Verhältnis zwischen der Stadt und dem DGB-Kreisverband gut sei.

„Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit – so lautet unsere Kampfansage an die Feinde der Demokratie“, sagte Lehfeldt. „Das heißt, wir kämpfen solidarisch für eine gerechte Gesellschaft, in der alle Beschäftigten einen fairen Anteil an dem Wohlstand erhalten, den sie erwirtschaftet haben.“ Man wolle für eine vielfältige Gesellschaft, in der Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft gleiche Chancen haben, kämpfen.