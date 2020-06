Die Stadtführer gehen wieder auf Tour

Sie dürfen wieder: Drei Monate nach Absage aller Stadtführungen wegen der Corona-Pandemie bietet das Stadtmarketing nun wieder öffentliche Stadtführungen und individuelle Gruppenführungen an. Zugleich wurde das Angebot der Tourist-Info am Hauptbahnhof, die schon Ende mai wieder öffnete, erweitert.

Zunächst geht es in den Jungbusch: Am Freitag, 19. Juni um 19 Uhr steht das Szeneviertel auf dem Programm einer der Touren. An den Samstagen 20. und 27. Juni um jeweils 14.30 Uhr startet die Stadtführung „Modernes und historisches Mannheim“, am Sonntag, 21. Juni ab 14 Uhr geht es in die Neckarstadt zu den großen Fassadengemälden von „Stadt.Wand.Kunst“ und am Sonntag, 28. Juni um 11 Uhr widmet sich eine „Idyllischer Lindenhof“ betitelte Tour der Rheinpromenade sowie dem dortigen Stadtteil.

Neue Mannheim-Souvenirs

Spontan kann man sich diesen Touren aber nicht anschließen. Für die Teilnahme an einer Führung ist eine Anmeldung über die Tourist Information erforderlich, um die Kontaktdaten der Teilnehmer erheben und im Bedarfsfall nachverfolgen zu können. Interessierte können sich entweder über das Kontaktformular auf der Internetseite www.visit-mannheim.de, telefonisch unter der Nummer 0621/293 8700 oder per E-Mail touristinformation@mannheim.de anmelden. Die Preise pro Person beginnen je nach Tour bei neun Euro. Mit Einhalten der Abstandsregeln können bis zu zehn Personen an einer Führung teilnehmen. Dabei wird das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes empfohlen. Stadtrundfahrten per Bus starten voraussichtlich erst im Juli.

Erweitert hat die Tourist Information nun ihr Angebot. Neben den klassischen Souvenirs wie Postkarten, Magnete, Schlüsselanhänger, kleine Wassertürme und Schneekugeln mit Wasserturm-Motiv bietet sie nun auch Becher und Sets der Klimaschutzagentur und hochwertige rote Umhängetaschen mit Mannheim-Logo und Skyline an. Dazu kommen jetzt auch Mannheimer Produkte wie Kaffee, der in der Quadratestadt geröstet wird, sowie leckere „Schlosspflaster“ mit und ohne Kirschwasser sowie „Mannemer Dreck“ der Konditorei Herrdegen. Wer seinen Lieben oder Freunden einen kleinen Gruß aus Mannheim schicken möchte, dem bietet die Tourist Information auch entsprechende Pakete an – und verschickt sie sogar auf Wunsch.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.06.2020