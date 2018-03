Die Stärke dieser Stadt

Anzeige

Ein Schlumpfhausen in Sachen Multikulti ist Mannheim sicher nicht. Dass es hier in den Tafelläden vergleichsweise wenige Konflikte zwischen Deutschen und Migranten gibt, hat auch einen ganz profanen Grund: Anders als in Essen, wo der Asylbewerber-Andrang die Tafel (beziehungsweise deren Betreiber) überfordert, bekommen Flüchtlinge hier in der Regel keinen Berechtigungsausweis. Jedenfalls nicht, wenn sie – wie die allermeisten – in Erstaufnahmeeinrichtungen mit Vollverpflegung untergebracht sind.

In der Vergangenheit hat das Land überproportional viele Flüchtlinge nach Mannheim geschickt. Das liegt auch daran, dass sie hier – so böse Zungen hinter vorgehaltener Hand – „weniger auffallen“. Einerseits unverschämt, andererseits ein Kompliment. Es zeigt die Integrationskraft dieser Stadt wie die Toleranz ihrer Bewohner. Leider besteht bei beidem die Gefahr, es eines Tages überzustrapazieren.

Die Probleme, die alle Kommunen mit großem Ausländeranteil haben, kennt man – obgleich oft weniger heftig – auch hier. Speziell in der Neckarstadt-West. Machen sich solche Schwierigkeiten im dortigen Tafelladen bemerkbar, ist es kein Wunder. Das Gegenteil wäre eines.