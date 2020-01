Die starken Seiten der Quadrate

Wie warme Semmeln gingen die ersten Exemplare des Büchleins schon beim Neujahrsempfang der Stadt am Dreikönigstag weg. Nun liegt der neue „City Guide Mannheim – Shopping und Gastronomie 2020/2021“ ganz offiziell in vielen Geschäften und Lokalen der Stadt aus.

Die aktuelle Ausgabe der alle zwei Jahre erscheinenden Infobroschüre bietet wieder einen Überblick über Einkaufs-, Gastronomie- und Kulturangebote in der Stadt Mannheim. Sie stellt einige der Geschäfte, Einrichtungen, Cafés und Restaurants übersichtlich in mit Farben gekennzeichneten Rubriken in Text und Bild vor. Alle anderen Läden beispielsweise der Rubrik „Mode und Accessoires“ sind dann am Ende jedes Kapitels aufgeführt – mit Adresse, Telefonnummer und Internetseite. Alle Texte im „City Guide“ erscheinen mit englischer Übersetzung, damit auch ausländische Besucher das Büchlein entsprechend nutzen können.

„Die Idee für den ,City-Guide’ entstand, weil wir vorher nie eine Art Kompendium über alle Betriebe in der Innenstadt hatten“, sagt Lutz Pauels rückblickend. Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mannheim City sieht die Stärke des Büchleins darin, dass es „nahezu vollständig“ ist. „Das macht den Erfolg aus, das brummt seit Jahren.“ Pauels freut sich über die große Nachfrage: „Egal ob aus Hotels, Lokalen oder Geschäften: Der ,City-Guide’ wird mitgenommen.“

Alle zwei Jahre neu

Die Werbegemeinschaft, das Stadtmarketing und die Haas Media GmbH geben den Einkaufs- und Gastroführer gemeinsam heraus. Die erste Auflage ging 2009 an den Start. Seitdem gibt es alle zwei Jahre eine neue, überarbeitete Version. Zielgruppen sind, so Haas-Media-Geschäftsführer Michael Hollfelder, „Tagesgäste, Touristen und natürlich die Mannheimer Bürger“.

Die finden auf den 90 Seiten weitere nützliche Informationen. So sind, wie Lutz Pauels sagt, erstmals alle Parkhäuser und Tiefgaragen in der Innenstadt aufgeführt. Zudem informiert ein aufklappbarer Innenstadtplan über die Lage der Einkaufspassagen und wichtiger Geschäfte und Lokale, der Parkhäuser und Taxistände.

Kurze Geschichten über die Mannheimer City, die Sternenküchen, zu Kultur und Mobilität im Quadrat lockern die informativen Abschnitte des „City Guide“ immer wieder auf. Auch wichtige Mannheimer Persönlichkeiten – so die Wirtschaftsprofessorin Michele Tertilt oder Jazz-Trompeter Thomas Siffling – kommen mit kurzen Zitaten über Mannheim zu Wort.

Der „City Guide – Shopping und Gastronomie“ erscheint in einer Auflage von 25 000 Exemplaren. Er liegt aus bei der Tourist Information Mannheim am Willy-Brandt-Platz (Platz vor dem Hauptbahnhof), in Hotels, Lokalen, bei Einzelhändlern, speziell bei allen Mitgliedern der Werbegemeinschaft City, im Kongresszentrum Rosengarten und natürlich auch im „MM“-Serviceshop bei Thalia in P 7.

Verteilt wird er vom Stadtmarketing aber auch auf Kongressen und Tourismusmessen – so bei der noch bis zum morgigen Sonntag dauernden CMT (Camping, Motor, Touristik) in Stuttgart oder der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin. stp

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020