Die starken Stimmen von außen

Sie kommen von draußen und sagen, was ihnen gefällt, was die Zeitung anders, besser oder gar nicht machen soll. Prominente aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport, Politik, Kultur, Gesellschaft sind an einem Vormittag Gäste der Redaktion und nehmen die jeweils aktuelle Ausgabe unter die Lupe. „Blattkritik von außen“ heißen die Gesprächsrunden, die es seit vier Jahren gibt. Mit dabei: einige geladene Leser und Redakteure. Lesen Sie hier über die mindestens anderthalbstündige Gespräche in geraffter Form:

8. Mai: „Wichtig und richtig“ nennt Andreas Meyer-Lindenberg die „Gewichtung der Themen“ in der Zeitung, die er digital liest. Der Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim findet, dass der „Mannheimer Morgen“ („MM“) besondere Stärken in der lokalen Berichterstattung durch „gut recherchierte Geschichten“ hat. Auch ist für ihn die „MM“-Berichterstattung über Flüchtlinge „wichtig und wertvoll“, denn das ZI habe auch Flüchtlinge als Patienten.

„Zu wünschen übrig“ ließen bei vielen Medien Texte über sein Fachgebiet, die Depression und Schizophrenie. Aus einer psychischen Erkrankung würde schnell eine Sensation, eine Depression schnell eine Ursache für Gewaltverbrechen. Das sei eine Stigmatisierung psychisch Kranker. „Gar kein Interesse“ hat Meyer-Lindenberg am Sportteil. Das sieht Leser Stefan Vogt anders. Der Waldhof-Fußballfan lobt: „Der Sportteil ist voll von ausführlichen Berichten.“

26. September: Für Tennis-Teamchef Gerhard Marzenell ist unumstößlich: „Der Lokalteil spielt die entscheidende Rolle.“ Der Coach, der Grün-Weiss Mannheim 2018 zur Deutschen Meisterschaft führt, findet, dass die Stadtteilseiten (sie erscheinen mittwochs und freitags, Anmerkung d. Red.) noch mehr „aufgewertet werden sollten“. Für den gebürtigen Mannheimer ist wichtig, dass die Tageszeitung „Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit bei Themen vermittelt“. Im Sportteil schätzt der 54-Jährige, dass sich „jeder kleine Verein wiederfindet“. Leser Friedebert Goldbach fordert, dass der „MM“ bei der Themenauswahl noch mehr die Bedeutung von Ereignissen bewerten soll. Die Wahl von Ralph Brinkhaus zum Nachfolger Volker Kauders als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag sieht Goldbach als „zu klein in der Zeitung behandelt, denn bei diesem Wechsel geht es um die neue rechte Hand der Bundeskanzlerin“.

9. November: „Umfassende Informationen über das Stadtleben“ helfen ihm, hier anzukommen. Das lobt Christian Holtzhauer, seit vier Monaten Intendant des Schauspiels am Nationaltheater Mannheim (NTM). Gut und hilfreich findet der Neue auch die Serie im Lokalteil zum 40-jährigen Bestehen des Jugendkulturzentrums Forum. Die Berichterstattung über Schlägereien, Einbrüche und Unfälle sieht Christian Holtzhauer als „zu umfangreich“ und fragt nach dem Mehrwert für Leser. Vielmehr würde dadurch ein Bild – vor allem bei älteren Lesern – entstehen, dass „da draußen ein Bürgerkrieg tobt“.

Leser Joachim König ist mit Holtzhauer einig, dass die „Titelseite zu voll mit Themen ist und wie zusammengewürfelt erscheint“. Das verwirre ihn als Leser. Außerdem fordert der Großhandelsunternehmer vom Lindenhof mehr kritische Distanz. Er nennt als Beispiel das Glücksteinquartier, dass „viel zu sehr bejubelt“ wird.

