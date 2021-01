Die Stimme des Gewissens

Urkunde und Anstecknadel schickt ihm das Berliner Abgeordnetenhaus per Post, gratuliert wurde ihm aus dem leeren Plenarsaal per Video. Zunächst virtuell erhielt der Mannheimer Lehrer Volker Keller anlässlich des Holocaust-Gedenktages für seine Forschungen zur Geschichte der jüdischen Gemeinde einen „Obermayer-Award“. Die in Massachusetts ansässige Stiftung ehrt damit jährlich Personen oder

...