Die Stimme ist ihr Instrument

Wenn Hannah Lindner redet, sind die Hände immer mit dabei. Fast jeder Satz bekommt eine Geste. Aufmerksam schaut sie ihren Gesprächspartner an, während sie redet. Gute Voraussetzungen für jemanden, der häufiger vor Publikum steht. Ab wann sie wusste, dass sie auf die Bühne gehört, kann die 17-Jährige nicht mehr sagen. Sie erinnert sich aber noch gut daran, wann sie zum ersten Mal auf einer Bühne stand. Es war in einem Theaterstück – mit fünf Jahren. „Ich war als Blume verkleidet“, erzählt sie.

Jetzt – rund zwölf Jahre später – ist es immer noch ihre große Leidenschaft, vor Publikum zu stehen. Sei es mit ihrer Band, als Tänzerin oder wenn sie in einem Theaterstück mitspielt. Ein Genre hat es der Jugendlichen besonders angetan: das Musical. „Da kann ich einfach alles ausleben: Gesang, Schauspiel und Tanz“, sagt Lindner. Deshalb will die frisch gebackene Abiturientin nach Hamburg an die Stage School – eine private Bühnenfachschule, wo Tanz, Schauspiel und Gesang unterrichtet werden. Die Absolventen sind Fernseh-Schauspieler, Radiosprecher, Sänger. Hannah Lindner zieht es auf die Musical-Bühne. Oft saß die ehemalige Schülerin des Ursulinen-Gymnasiums bereits im Publikum. Von den Inszenierungen war sie häufig begeistert. „Es gibt in beinahe allen Stücken diesen einen zauberhaften Moment.“

Momente greifbarer Spannung

Im Musical „Mary Poppins“ hat sie das erlebt. In der Geschichte geht es um ein Kindermädchen, das einer Familie hilft, die Kinder zu erziehen. Als Mary Poppins die Familie verlässt, schwebt sie in der Musical-Inszenierung an einem Seil über das Publikum hinweg. „Damit hatte ich nicht gerechnet“, erzählt Lindner, „wie das gesamte Publikum saß ich einfach nur da und habe nach oben geschaut – und die Luft angehalten.“

Reichlich Bühnenerfahrung hat Hannah Lindner bereits. Sie ist Sängerin einer Band mit dem Namen Yellow. Gemeinsam mit ihren Bandkollegen ist sie in diesem Sommer auf den Jazz Open in Stuttgart aufgetreten – ein Konzert, das ihr noch lange in Erinnerung bleiben wird. „Als ich von der Bühne kam, musste ich herumspringen. Ich hatte so viel Energie.“ Vorher sei sie allerdings nervös gewesen. Es war das erste Mal, dass ein so großes Publikum selbst geschriebene Lieder der Band zu hören bekam. „Dann ist man als Künstler sehr verletzlich“, findet Lindner. Schließlich sei das entstandene Kunstwerk etwas sehr Persönliches. „Und da will man unbedingt, dass es den Zuhörern gefällt.“

Am 7. September gegen 20.15 Uhr wird Lindner mit ihrer Band beim Mannheimer Schlossfest der Uni Mannheim zum Semesterbeginn auftreten. „Ich habe richtig Lust darauf, den Menschen das zu zeigen, wofür wir als Band so lange geübt haben“, sagt sie. Obwohl die Bühne für sie kein Neuland ist, ist Lindner klar, dass noch viel Arbeit auf sie wartet, wenn sie Musical-Darstellerin werden möchte. Im September will sie an einem Workshop der Stage School teilnehmen – und darüber einen Platz an der Akademie ergattern.

Die Konkurrenz beschäftigt sie

Vor der dreijährigen Ausbildung hat sie großen Respekt. „Du musst echt durchtrainiert sein. Musical-Darsteller ist ein sehr körperlicher Job“, sagt sie. Und noch etwas anders beschäftigt die 17-Jährige. „Konkurrenz ist im Show-Business eine große Sache“, sagt sie und senkt etwas die Stimme. „Wenn jemand anders etwas gut kann, lasse ich mich leicht verunsichern.“ Daran wolle sie während ihrer Ausbildung unbedingt arbeiten. „Ich muss manchmal noch lernen, mir mehr zuzutrauen.“

Die Aussicht, nach Hamburg zu ziehen, sei aufregend. „Die Stadt hat Charme. Ich war schon ein paar Mal dort, um Musicals zu sehen.“ Mannheim wird trotzdem immer ihr Zuhause bleiben, sagt sie. Warum? „Hier lebt meine gesamte Familie, hier bin ich groß geworden. Und ich liebe die Quadrate. Dort kann man sich einfach nicht verlaufen.“

Info: Video vom Auftritt in Stuttgart https://bit.ly/2LcmKKO

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.08.2019