„Die Stimmung, die Atmosphäre – es war einfach gigantisch“

Es sind in vieler Hinsicht bezeichnende zwei Stunden, die an diesem Abend in der Mannheimer Christuskirche über das Parkett gehen. Zum einen, weil Dutzende Menschen in der winterlichen Kälte schon eine Stunde vor Konzertbeginn Schlange stehen, um die letzten Karten des bald schon ausverkauften „Jazz im Quadrat“-Gospel Specials zu erhaschen. Zum anderen aber auch, weil Donna Brown und ihre Golden Gospel Pearls mit ihrem Konzert vor dicht gedrängten Reihen nicht nur der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“, sondern auch Hunderten Zuhörern ein Herz eröffnen, das von erhabenem Gospel-Glanz zeugt.

Die melodische Pracht, die sich im zauberhaft illuminierten Kirchenschiff ausbreitet, ergänzt sich dabei herrlich mit der Tiefe des US-amerikanischen Glaubens, der sich im Gospel in schwärmerischer Macht verwirklicht. „Big Mama“ Donna Brown muss mit ihren sechs „Gospel Pearls“ am Klavier nur das passende Regiment führen – den Rest übernehmen Stimmen, die es am passenden „Wow“-Effekt nicht vermissen lassen.

Das macht sich schon bei der ersten Nummer, „Amazing Grace“, bemerkbar, die ihre zeitlose Schönheit bis in die letzte Holzbank trägt, aber mehr noch an Momenten, die weit über diesen Abend hinaus reichen sollten. Wie etwa Daniel Keelings Version von „Down By The Riverside“. Zwischen vibrierender Bariton-Macht und leuchtendem Heldentenor gestaltet er den Louis-Armstrong-Klassiker zu einem sängerischen Kleinod, das man als wahres Erlebnis bezeichnen darf. Nicht weniger im Übrigen als Goldstimme Sarai Cole, die vor einem längst jubelnden Publikum den Herzenswunsch ihrer Großmutter wahr macht und mit dem traumhaft-fragil gesungenen Spiritual „Sometimes I Feel Like A Motherless Child“ selbst ein Exempel statuiert.

Zuschauer tanzen und singen

Es sind Augenblicke wie diese, die sich organisch mit einem Programm verflechten, das ganz bewusst auf jede größere Moderation verzichtet und genau dadurch eine tiefe Dichte gewinnt, die die Christuskirche zum Hort einer ansteckenden Gospel-Messe verwandelt. Da mögen schmissige Interpretationen von „Stille Nacht“ und „O Tannenbaum“ den Anfang machen: Von den puristischen Arrangements grandioser Musiker wie Darryl Taylor (Bass) und Craig Haynes (Percussion) auf Händen getragen, fallen die Grenzen zwischen Akteuren und Zuhörern ebenso rasch wie konsequent in sich zusammen.

Bald schon erhebt sich das Publikum, bald wird ausgelassen getanzt, gesungen und applaudiert. Kurzum: Mit ihrer mitreißenden Natur lässt Donna Brown ein Fest ihrer eigenen Zunft entstehen, das in jeder Hinsicht rauschend daherkommt – und doch nie überschäumt. Denn einerseits verlässt sich die mit Jahrzehnten an Bühnenerfahrung beschlagene „Queen of Gospel“ selbstverständlich auf den Charme von Klassikern wie „This Little Light Of Mine“ oder „Oh, When The Saints Go Marching In“, auf der anderen Seite hört man in diesen Stunden nie nur profane Kopien legendärer Originale. Es sind vielmehr authentische Varianten, die sich hier echte Vollblut-Künstler im wahrsten Sinne des Wortes zu Eigen gemacht haben, die hier mit einem Jubelsturm nach dem nächsten bedacht werden. Ein Königreich des Gospels, das ein furioser Troy Afflick mit „Oh Happy Day“ zum Finale nur noch kongenial vollenden muss.

Wobei der 47-Jährige beweist, warum ihn die große Whitney Houston mit auf Tour nahm und auch die „Weather Girls“ den Mann aus New Jersey nicht entbehren wollten. Denn wo sich hinter so viel warmer, voluminöser Stimme ein derart mitreißender Charakter verbirgt, reihen sich selbst die größten Laien in Mannheims lautesten Kanon dieses Abends mit ein. Ein besonderer Moment, den Manuela Hoffmann aus Mannheim kurz nach dem Konzert sicherlich stellvertretend für viele andere treffend einordnet: „Das war ein Erlebnis, das einen wirklich mitgerissen hat. Die ganze Stimmung, die herrliche Atmosphäre – es war einfach gigantisch!“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018