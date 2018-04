Die Strandbadsaison steht vor der Tür

Anzeige

Mit dem Anstieg der Temperaturen beginnt auch in diesem Jahr wieder die Strandbadsaison. Besucher, die öffentliche Verkehrsmittel nicht nutzen können, bittet die Stadtverwaltung, ihr Fahrzeug auf den Parkplätzen am Strandbad abzustellen. Da diese aber bei gutem Wetter häufig belegt sind, können Autofahrer – wie in den vergangenen Jahren auch – ihren Wagen in diesem Bereich während der Strandbadsaison nur bis zu drei Stunden mit Parkscheibe parken. Diese Regelung gilt samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 19 Uhr.

Zudem teilt die Stadt mit, dass im Bereich des beliebten Naherholungsgebietes folgende Verkehrsregeln zu beachten sind: Der Strandbadweg muss für Feuerwehr oder Krankenwagen jederzeit befahrbar sein, denn er ist der einzige Rettungsweg des gesamten Strandbadareals. Auch die Bushaltestellen müssen freigehalten werden. Die ausgeschilderten absoluten Halteverbote sowie die gesetzlichen Regelungen im Bereich der Haltestellen gelten uneingeschränkt auch innerhalb der eingerichteten Haltverbotszone. Auf den Waldwegen dürfen keine Fahrzeuge geparkt werden. Sollten die Parkplätze am Strandbad und am rechten Fahrbahnrand des Franzosenweges vollständig belegt sind, besteht nur noch die Möglichkeit, im Bereich der Fahrradständer vor dem Zugang zur Grill- und Sonnenwiese kurz anzuhalten, um Fahrzeuge zu entladen und Mitfahrer aussteigen zu lassen.

Die Stadtverwaltung bittet um gegenseitige Rücksichtnahme. Um ein möglichst störungsfreies Miteinander sicherzustellen, überwacht der Fachbereich Sicherheit und Ordnung je nach Witterung den Verkehr, während weitere Mitarbeiter der Stadt auf den Grünflächen am Rhein präsent sind. Außerdem appelliert die Stadt an die Besucher, keine Essensreste herumliegen zu lassen oder die Wildgänse zu füttern. mep