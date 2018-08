Die Suche nach dem sparsamen Motor

Der Verbrennungsmotor wird die nächsten Jahre der maßgebliche Antrieb bleiben – das glauben derzeit viele Experten. Bei Arbeitsmaschinen, großen Lkw sowie Flugzeug- und Schiffsmotoren gehen sie wegen des hohen Energiebedarfs davon aus, dass der Verbrennungsmotor nicht vollständig ersetzbar sein wird. Diese Meinung teilt auch Mathias Neff: „Der Verbrennungsmotor hat noch längst nicht ausgedient.“ Der 54-Jährige ist eigentlich Elektrotechniker. Doch als Motorradfreund beschäftigt sich der Mannheimer in seiner Freizeit mit Motoren und Antriebskonzepten. Und dann hatte er eine Idee.

„Beim Fahrradfahren tritt man idealerweise dann voll auf das Pedal, wenn die Kurbel waagerecht steht“, erklärt Neff. Denn dann habe man das höchste Drehmoment. Bei einem Viertakt-Motor sei dies aber anders. „Am sogenannten oberen Totpunkt wird das Benzin-Luft-Gemisch vom Kolben verdichtet und dann die Verbrennung gestartet“, sagt Neff. „Die Hebelkonstellation ist in diesem Moment allerdings so ungünstig, dass ein Großteil der Kraft ungenutzt verloren geht.“

Deckel als Vorbild

Über Jahre entwickelte Mathias Neff daraufhin sein eigenes Motorenkonzept. Seine Idee: Die Pleuelstange, also die Verbindung zwischen Kolben und Kurbelwelle, wird seitlich versetzt. Dann wird die Kraft über Zahnräder auf die Kurbelwelle übertragen. „Die geriffelten Schraubdeckel von Nougatcrèmegläsern dienten mir dabei als Vorbilder“, sagt Neff.

Drei Zahnräder, das innerste fest montiert, das mittlere frei beweglich. Entscheidend ist das äußerste Zahnrad: Dieses wird zusammen mit dem Fußpunkt der Pleuelstange auf einer verschobenen Kreisbahn um die Kurbelwelle geführt. „Selbst am oberen Totpunkt gibt es durch die seitliche Versetzung schon ein nutzbares Drehmoment“, sagt der Tüftler Neff. Bei der dann folgenden Aufwärtsbewegung des Kolbens wirkt die Übersetzung genau umgekehrt und verkürzt den wirksamen Hebel – zwei Effekte, die sich vorteilhaft addieren.

Mit Hilfe von Computersimulationen, die Gas- und Massenkräfte sowie die entsprechenden Beschleunigungen berücksichtigen, berechnete Mathias Neff den Drehmomentverlauf seines Motorenkonzepts – und kam zu einem beeindruckenden Ergebnis: „Mein Motor, ausgehend von einer seitlichen Versetzung von der Hälfte des Kurbelwellenradius, hat im Vergleich zu einem klassischen Viertakter ein fast vierfach höheres Drehmoment. Zumindest theoretisch.“

Neffs Ergebnisse wurden in mehreren unabhängigen Studien im Grundsatz bestätigt, unter anderem von der Technischen Universität Kaiserslautern und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Neff gibt allerdings zu: „In den Berechnungen sind Aspekte wie Material, Reibung und etwaige andere, unbekannte Effekte noch nicht mit einbezogen. Realistisch rechnen wir mit circa zehn bis 20 Prozent Drehmomentsteigerung.“ Das sei immer noch sehr viel. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung würde man so möglicherweise bis zu zehn Liter Sprit sparen. „Auf den globalen Pkw-Verkehr hochgerechnet könnten somit enorme Mengen an CO2-Emissionen verhindert werden“, sagt Neff.

Mathias Neff hat sich sein Motorenkonzept 2011 patentieren lassen. Seitdem haben Studenten aus Kaiserslautern, Karlsruhe und Mannheim sein Konzept weiterentwickelt. Ein Meilenstein war die Programmierung eines virtuellen Prototyps durch einen Studenten der Hochschule Mannheim. Am dortigen Kompetenzzentrum Virtual Engineering (KVE) kann man sich den Prototypen in 3D anschauen und mittels Joystick beliebig drehen, zoomen und zuschneiden. Ein wichtiges Ergebnis des KVE: Bei kleinen versetzten Hebeln, realisiert durch äußere Bohrungen an der Pleuelstange, ist mit keinerlei Kollisionen in einem konventionellen Motorengehäuse zu rechnen. Somit wäre eine kostengünstige Umrüstung bestehender Motoren möglich.

Bislang kein Glück

Im nächsten Schritt soll nun ein realer Prototyp gebaut und mit einem klassischen Viertakter verglichen werden. Laut einer Berechnung der Fakultät für Wirtschaftsinformatik der Dualen Hochschule Mannheim würde dieser Prototyp circa 180 000 Euro kosten.

Bislang hatte Mathias Neff kein Glück dabei, das Geld von Unternehmen oder Stiftungen einzutreiben. „Die Firmen wollen zuerst einen konkreten Beweis. Ohne Beweis kein Geld, ohne Geld kein Prototyp. Ich drehe mich da momentan im Kreis.“ Doch er bleibt optimistisch. „Ich bin davon überzeugt, dass mein Motor funktioniert“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018