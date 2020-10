Die Summe ist das Signal

Nein, zur Panik besteht noch kein Anlass. Dass die Corona-Zahlen nun plötzlich – übrigens nicht nur in Mannheim, sondern in halb Europa – schlagartig in dieser Schnelligkeit nach oben gehen, hat niemand ernsthaft erwarten können. Gleichwohl war die Gefahr einer „zweiten Welle“ bei einer Pandemie natürlich von Anfang an bekannt. Daher sind die Krankenhäuser glücklicherweise vorbereitet. Und in

...