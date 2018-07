„Die tanzen hier, jede Nacht!“

Dieses Foto entstand gegen 23 Uhr am Paradeplatz. Zu dieser Zeit sah „MM“-Fotograf Achim Keiper dort etwa ein halbes Dutzend Ratten. © Keiper

Bülent As hat gerade viel zu tun. Im Selam Döner Kebap am Paradeplatz stehen die Kunden Schlange. Das Essen sieht sehr lecker aus, der Laden absolut sauber. Da spricht man den Geschäftsführer lieber nur leise auf ein wenig appetitliches Thema an. „Ob es da draußen nachts viele Ratten gibt?“, wiederholt er die Frage und antwortet so laut wie entrüstet: „Die tanzen hier auf dem Platz! Jede

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4274 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.07.2018