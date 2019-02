Die Trennung aufarbeiten

Was mit Liebe beginnt, kann mit Schmerz enden – das erleben viele Paare. Das Gefühl, in der Beziehung gescheitert zu sein, ist belastend. Eine Scheidung wirkt sich auf unzählige Lebensbereiche aus, doch sie muss nicht das Ende eines glücklichen Lebens sein. Ab Donnerstag, 14. März, bietet sich in Mannheim in der Stamitzstraße 15 die nächste Gelegenheit, den Kurs „Lieben – Scheitern – Leben“ zu besuchen.

Bei dem Kurs lernen die Teilnehmer, ihren Schmerz und ihre Wut zu bewältigen. Durch Inputs von Menschen, die eine solche Erfahrung bereits gemacht haben und durch Gesprächen in kleinen Gruppen bekommen Interessierte konkrete Hilfestellung. „Nach meiner Scheidung war ich mit meinen zwei kleinen Kindern allein. Mein Bedürfnis, mich mitzuteilen war so intensiv, dass dieser Kurs für mich eine willkommene Chance war“, berichtet eine Teilnehmerin. „Ich wollte vergeben können – auch mir selber. Doch ich musste erst mit der Wut in mir fertig werden.“

Der Kurs wird von dem Bündnis Gemeinsam für Mannheim organisiert. Das ist eine Initiative von Menschen, die in unterschiedlichen christlichen Vereinen, Organisationen, Gemeinden, Kirchen oder als Einzelpersonen aktiv sind. Weitere Termine und Informationen unter von www.gemeinsam-fuer-mannheim.de. red

