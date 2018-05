Die Truppe präsentiert sich

Ein Kampfpanzer vom Typ „Leopard 2A7“, hier auf einem Truppenübungsplatz, kommt unter anderem zum „Tag der Bundeswehr“ nach Neuostheim. © dpa

1500 Pferdestärken beschleunigen den über 60 Tonnen schweren Koloss – hier soll er aber nur ganz ruhig dastehen: Ein Leopard 2-Panzer der Bundeswehr kommt am Samstag, 9. Juni nach Neuostheim, und mit ihm weitere gepanzerte Ketten- und Radfahrzeuge wie Fuchs, Eagle, Dachs, Boxer oder eine Panzerhaubitze. Erstmals gibt es einen „Tag der Bundeswehr“ in Mannheim – in Baden-Württemberg ist die

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.05.2018