Die unzerstörte Stadt von oben

So hat man Mannheim noch nie gesehen: Luftbilder von den Quadraten, der Neckarstadt und der Oststadt, im Juni 1926 von einem Flugzeug aus gedreht, zählen zu den ganz besonderen Filmschätzen in den Beständen vom Marchivum. Fast wären sie unwiederbringlich verlorengegangen.

Der Film trägt den Titel „Bilder vom Süd-Deutschland-Flug und Einweihung des Flugplatzes Mannheim-Heidelberg-Ludwigshafen“. Er ist entstanden bei der Feier zur Eröffnung des Flugplatzes Neuostheim vom 31. Mai bis 6. Juni 1926. Bereits im Jahr zuvor hat die Badisch-Pfälzische Luftverkehrs-AG den direkten Flugverkehr Mannheim-Berlin über Frankfurt-Halle aufgenommen – aber noch von Sandhofen aus. 1926 fusioniert dann die Badisch-Pfälzische Luftverkehrs AG mit der Badischen Luftverkehrs AG Karlsruhe zur Badisch-Pfälzischen Lufthansa und verlagert den Flugverkehr von Sandhofen nach Neuostheim.

Der Film kam, so berichtet die beim Marchivum für die audiovisuelle Sammlung zuständige für Désirée Spuhler, über die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar ins Archiv. „Ein wahrer Glücksfall, denn der Nitro-Film lagerte dort nicht fachgerecht“, so Spuhler. Dabei handele es sich nämlich um ein leicht entflammbares Material. „Das muss unbedingt gekühlt gelagert werden, was es nun im Kältemagazin des Marchivum tut“, betont sie.