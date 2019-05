Die Verfassung als Sprechgesang

Volltreffer der SV-Waldhof-Jugend! Nein, nicht auf dem Fußballrasen, sondern im Kulturhaus an der Käfertaler Wasserwerkstraße. 20 Mädchen und Jungen haben sich dort rappend dem Grundgesetz genähert und zu dessen 70. Geburtstag einen Sprechgesang erarbeitet – der Refrain: „Das Grundgesetz ist für uns geschrieben. Für unseren Schutz, unsere Freiheit, für unseren Frieden. Und wir alle sind grundverschieden. Und wir sollten uns für keinen Grund verbiegen.“

Was die Jugendlichen abends präsentierten, hatten sie nachmittags bei einem Workshop in Kleingruppen erarbeitet – „und dabei von Null angefangen“, wie Tobias Schirneck, Sozialpädagoge mit Bühnenerfahrung als Sänger und Rapper, berichtete. Dafür kam erstaunlich viel heraus – Botschaften wie: „Es liegt an dir, was du aus dir machst. Ob du Scheine zählst oder Tüten baust im Knast. Denn viel zu oft scheißen wir drauf. Bildung bringt dich raus - also reiß was und lauf.“

Das ungewöhnliche Projekt in Kooperation mit der nach eigenen Angaben ersten pädagogischen Rap-Schule Deutschlands, der Mannheimer „who.am.I creative academy“, hat als Sponsor der Büro-Logistikdienstleister Office Mix ermöglicht, außerdem steuerte der Bezirksbeirat Waldhof aus seinem Etat einen Obolus bei. „Ich glaube, wir sind der einzige Sportverein, der sich zu 70 Jahre Grundgesetz etwas hat einfallen lassen“, kommentierte Rüdiger Heiß, Vizepräsident des Badischen Fußballverbandes, und verhehlte nicht, dass er beim Lesen der Einladung „erst einmal gestutzt“ habe. „Demokratie ist die einzige Staatsform, die man lernen muss“, betonte Oberbürgermeister Peter Kurz in seiner Begrüßung. Gelernt dürften die 20 Jugendlichen vom SV Waldhof so einiges haben, wie ihr Grundgesetz-Sprechgesang offenbarte. Und hinterher gab es für Akteure wie Besucher Gelegenheit, bei einem Grillfest ins Gespräch zu kommen und sich mit den Artikeln unserer Verfassung auseinanderzusetzen. wam

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019