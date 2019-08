Die Vertretung aller Mannheimer

60 waagerecht: 48 Kreuzchen durften die Mannheimer am 26. Mai dieses Jahres machen. Sie wählten damit ein Gremium, das sie und ihre Belange für die nächsten fünf Jahre vertreten wird. Vorsitzender der 48 Frauen und Männer aus verschiedenen Parteien ist Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). In der Regel einmal im Monat tritt das Gremium im großen Sitzungssaal des Stadthauses in N 1 zu öffentlichen Sitzungen zusammen. Es berät und diskutiert dabei zum Beispiel Anträge der verschiedenen Parteien oder Vorschläge der Verwaltung. Am Ende der manchmal sehr leidenschaftlichen Debatten stimmen die Frauen und Männer ab – damit gibt es einen Beschluss, den die Verwaltung dann umsetzen muss. Wir suchen nach der Bezeichnung des Gremiums, das auf unserem Foto gerade vereidigt wird. stp

