Die Wahl fest im Blick

Die vielen Wahlplakate in der Stadt deuten den baldigen Urnengang seit Wochen an. Am 26. Mai finden Europa- und Gemeinderatswahlen statt. Wie die demokratischen Abstimmungen vor sich gehen und was Wähler dabei berücksichtigen sollten, zeigt die Mannheimer Stadtbibliothek vom 30. April bis 25. Mai. In den genannten vier Wochen wird die Ausstellungsfläche der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 zum „Showroom Wahlen“ mit Wahlurne und Wahlkabine umgestaltet. Dabei können sich Schulklassen sowie andere Gruppen und Besucher über das Thema Kommunalwahl und Demokratie informieren.

Anmeldungen unter stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder unter der Telefonnummer 0621/293 8932. olf

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019