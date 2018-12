„Die Weihnachtspredigt ist die schwierigste“

An Heiligabend gehen viele in die Kirche, denen das sonst nicht wichtig ist. Die beiden Pfarrer Anna Baltes und Lorenz Seiser freuen sich allerdings auch über diese Gäste. Im gemeinsamen Interview in der evangelischen Petruskirche in Wallstadt sprechen sie darüber, wie sich die Botschaft von Weihnachten in den Alltag tragen lässt und wie die Kirchen auch an den anderen Tagen des Jahres wieder voller werden könnten.

Frau Baltes, Herr Seiser, Weihnachten ist das Fest der Liebe, Gott schickt seinen Sohn, um die Welt zu erlösen. Welchen Stellenwert hat diese christliche Botschaft in einer Stadt wie Mannheim, wo viele Menschen anderer Religionen leben und viele Christen aus der Kirche ausgetreten sind?

Anna Baltes: Dass die Geburt eines Kindes Grund zur Freude ist, da kann jeder mitgehen – die Muslime sowieso, denn Jesus spielt ja auch im Islam eine Rolle. Im Radio läuft gerade häufig das Lied von Rita Ora mit dem Refrain „I wish I could let you love me“ (Ich wünschte, ich könnte mich von Dir lieben lassen). Wir wollen alle geliebt werden, aber wir schaffen es oft nicht, das auch zuzulassen. Ich glaube, dass da auch bei Menschen was im Herzen bewegt wird, die sonst nicht mehr viel mit Kirche anfangen können.

Lorenz Seiser: Wir in der Kirche sollten Weihnachten nach wie vor hochhalten, auch in einer multikulturellen Gesellschaft. Es gibt kein Bild, das so bekannt ist, wie das vom Kind in der Krippe. Dieses Bild können wir immer wieder mit Leben füllen.

Was bringt uns die Weihnachtsbotschaft in einer Gesellschaft, die sich immer mehr auseinanderentwickelt?

Baltes: Ich weiß nicht, ob sich die Gesellschaft immer weiter auseinanderbewegt. Vor 200 Jahren waren die Reichen und die Armen in Deutschland noch viel weiter voneinander entfernt. Insofern hat das Kind in der Krippe enorme Nehmerqualitäten. Seit 2000 Jahren geht die Welt nicht unter, auch wenn Gesellschaften auseinanderdriften und wieder zusammenfinden. Die Hirten und die Könige werden von dem Kind in der Krippe gleichermaßen angezogen. Weihnachten hat also auch etwas Verbindendes.

Aber müsste es nicht gelingen, die Liebesbotschaft mehr in den Alltag zu tragen?

Baltes: So wenig im Alltag vertreten ist sie ja gar nicht, zumindest im kirchlichen Alltag. Im Januar startet die Vesperkirche, die Bedürftigen ein Mittagessen bietet. Und es war die Kirche, die am 3. Oktober in der Stadt zu einer Demo für Demokratie und Menschlichkeit aufgerufen hat. Da ist ganz viel Liebe, zumindest beispielhaft. Die Kirche setzt immer wieder kleine Lichtpunkte und sagt: Seht ihr, wir können uns auch anders begegnen.

Seiser: Ich bin immer noch bei der Frage, was uns die Weihnachtsbotschaft bringt. Wir fragen immer nach dem Zweck – aber wenn ich keinen Bezug habe zum Glauben, bringt mir Weihnachten nichts und nur dem Einzelhandel etwas. Es muss zumindest eine Sehnsucht da sein, das ist der erste Schritt zum Glauben. Viele haben durchaus den Anspruch, dass an Weihnachten etwas anders sein soll. Und unser Staat hat es ja schön eingerichtet, dass wir da die Feiertage haben – Zeit, die uns manchmal auch nötigt, beieinander zu sein und uns gegenseitig zu besuchen.

Wie wollen Sie Menschen erreichen, die keinen Bezug zum Glauben haben?

Seiser: Ich kann nur die erreichen, die ich ansprechen kann – etwa über die Predigt. Deshalb ist für mich die Weihnachtspredigt die schwierigste. Da sind nicht nur Gläubige da, sondern auch Menschen, die die Kirche von fern betrachten, aber an diesem Abend einer Sehnsucht folgen – und dann muss man allen etwas bieten. Es darf nicht flach, muss aber dennoch einfach sein.

Sie freuen sich auch über die, die nur einmal im Jahr kommen?

Seiser: Für mich ist es ein Weihnachtsgeschenk, wenn die Kirche voll ist.

Baltes: Man muss an Heiligabend halt rechtzeitig da sein, um einen Platz zu bekommen (lacht).

Wie wollen Sie auch unterm Jahr mehr Menschen in die Kirche bekommen?

Seiser: Eine individualisierte Gesellschaft anzusprechen, wird immer schwieriger. Wir sind auf der Rheinau zum Beispiel zweimal im Monat mit einem Zelt auf dem Wochenmarkt vertreten oder haben kürzlich eine Adventsandacht in der Straßenbahn gemacht. Auch durch anders gestaltete Gottesdienste versuchen wir, Menschen in die Kirche zu bewegen. Aber es ist schwierig. Die ritualisierte Form, wie wir Katholiken Gottesdienst feiern, entspricht vielen Menschen nicht, die gewohnt sind, frei zu entscheiden, wo sie hingehen oder nicht.

Bedauern Sie, dass Sie in der Form gebunden sind?

Seiser: Früher war ich darüber traurig, mittlerweile denke ich: Nee, der Geburtstag der Oma läuft auch immer gleich ab, und die Enkel finden es oft blöd, dass sie dasitzen und das Ritual über sich ergehen lassen müssen. Aber je älter sie werden, desto mehr merken sie manchmal, wie schön das war, und dass es auch gut war, auf diese Weise Kontakt zu Verwandten zu halten. Man spürt das vielleicht erst später, dass so eine Form auch etwas transportiert.

Wie wollen Sie mehr Menschen ansprechen, Frau Baltes?

Baltes: Hier in Wallstadt haben wir uns im Gottesdienst recht weit von der Form entfernt, die die Landeskirche vorschlägt. Wir verkürzen die Gebetsteile und die liturgischen Gesänge und nehmen uns stattdessen mehr Zeit für die Bibellesung. Mir ist es wichtig, dass auch Kinder oder Menschen mit Behinderung den Bibeltext mitnehmen können, indem er irgendwie anschaulich gemacht wird. Für mich ist nicht entscheidend, dass die Kirche voll ist – sondern, dass die, die hier waren, etwas mitnehmen und das Christsein leben. Aber, Herr Seiser, auch an Ihrer Argumentation mit dem Geburtstag der Oma ist etwas dran.

Herr Seiser, wann haben Sie in diesem Jahr Ihren ersten Lebkuchen gegessen?

Seiser: Ich habe mir Anfang November ein Päckchen gekauft, aber ich hab’s dann erst im Advent aufgemacht.

Versinkt Weihnachten im Konsum, der schon im Herbst startet?

Seiser: Ich störe mich manchmal an der überbordenden Materialschlacht, wenn schon Ende November überall die Gärten blinken. Ich will es den Leuten nicht vergällen, nur sanft darauf hinweisen: Weihnachten ist erst am 24. Dezember. Ob es zu sehr ums Schenken geht, kann man vielleicht besser beurteilen, wenn man Kinder hat. Ich habe aber den Eindruck, dass langsam viele Menschen spüren: Ich möchte das eigentlich nicht mehr mitmachen, diesen ganzen Stress.

Baltes: Ich kriege einen Schreck, dass das ganze Essensthema so wichtig wird und es immer noch erlesener sein muss. Reh, Meeresfrüchte und sonst noch was. Wo soll das hinführen? Wir haben da als Kirchen schon den etwas undankbaren Job zu sagen: Glück kann man nicht kaufen, Zufriedenheit kann man nicht kaufen, man kann das auch nicht buchen und man kann das auch nicht auftischen. Wenn man es nicht in sich findet, findet man es nirgendwo.

