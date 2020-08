Die Welt der Clubkultur erlebbar machen

Schnappschüsse, Konzertmitschnitte und Videoinstallationen: Die Ausstellung „End Of The Night“ gibt ab Donnerstag, 27. August, in den Duschhallen der Geschichtswerkstatt im Alten Volksbad in der Mittelstraße 42 Einblicke in die vielfältige Welt der Clubkultur.

Egal, ob in Live-Konzertsälen, Diskotheken oder Clubs: „Veranstalter, Betreiber und sämtliche Dienstleister stehen in den Zeiten der Corona-Pandemie vor den Scherben ihrer Existenz“, betonen die Organisatoren der Schau. Fehlende Perspektiven, unzureichende Mittel und die Gefahr eines zweiten Lockdowns würden den Akteuren laut Ausstellungsveranstalter das Planen für die Zukunft erschweren. Jedoch seien Musikspielstätten Orte gesellschaftlicher Relevanz. „Sie tragen maßgeblich zum Wirtschafts- und Standortfaktor der Metropolregion Rhein-Neckar bei und bieten Raum für soziale Interaktionen und kreativen Austausch.“

Um auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen organisieren nun die Initiativen United We Stream Rhein-Neckar in Kooperation mit der Kulturellen Stadtentwicklung/Startup Mannheim, der EventKultur Rhein-Neckar sowie peer23 eine Ausstellung, in der die Diversität der Clublandschaft durch ausgewählte Fotografien porträtiert und durch Videoinstallationen und „Relikte” des Club-Alltags erlebbar gemacht wird. Die Schau ist von Donnerstag, 27., bis Sonntag, 30. August, sowie vom Donnerstag, 3.,bis Sonntag, 6. September, jeweils von 18 bis 24 Uhr geöffnet.

„Die nächsten Monate werden zeigen, ob und unter welchen Bedingungen Clubleben stattfinden kann. Wir möchten jedoch unbedingt vorab den Zuschauern aufzeigen, was eine Welt ohne Clubkultur wäre, was sie so lebendig macht und dass es sich lohnt, für deren Erhalt einzustehen!“, so Hendrik Meier, Projektmanager bei der Kulturellen Stadtentwicklung Mannheim.

Gefördert wird die Ausstellung durch das „Kultur Sommer 2020“-Programm des Landes Baden-Württemberg sowie Bauhaus Deutschland, Welde und fritz-kola.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.08.2020