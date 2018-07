Anzeige

Berufliche Rehabilitation

Seelische Störungen sind einer der häufigsten Gründe für Arbeitsunfähigkeit. „Die Menschen kommen mit unterschiedlichen psychischen Erkrankungen zu uns, wie Psychosen und Persönlichkeitsstörungen“, sagt Bergmann. Wenn die Betroffenen irgendwann beschließen, wieder oder gar zum ersten Mal am Arbeitsleben teilzunehmen, müssen sie einen entsprechenden Antrag stellen. Das erfolgt in der Regel über die Agentur für Arbeit oder die Deutsche Rentenversicherung. „Bei uns führen sie dann eine berufliche Rehamaßnahme durch“, erklärt Bergmann.

In den ersten drei Monaten durchlaufen die Personen ein sogenanntes „Eingangsverfahren“. Dabei werden berufliche Werdegänge, Kenntnisse und Fähigkeiten festgestellt und persönliche Ziele und Grenzen gemeinsam mit der ATW ausgearbeitet. „Viele haben bereits Erfahrung im Beruf gesammelt, allerdings oft mit Krankheitsphasen und Abbrüchen“, sagt Bergmann.

Im „Berufsbildungsbereich“ können sich die Teilnehmer und Beschäftigten unter anderem im Bürodienst, in der Papier-Druck-Gestaltung, in der Schreinerei oder im Lager qualifizieren und die eigenen Stärken und Schwächen erkennen.

Später können sie dann bei knapp 100 Betrieben und Firmen Praktika absolvieren, „um den Arbeitsmarkt unter realistischen Bedingungen zu erproben“, wie Gertrud Bedersdorfer erklärt. Sie ist eine von drei Jobcoaches der ATW und hilft den Betroffenen dabei, sich zu bewerben, bereitet sie auf Vorstellungsgespräche vor und versucht ihnen Ängste und Unsicherheiten zu nehmen. „Im Praktikum fangen sie oft mit vier Stunden Arbeitszeit pro Tag an und werden dann Stück für Stück gefördert“, sagt Bedersdorfer. Das Ziel sei es, aus der Praktikumsstelle einen sogenannten „ausgelagerten Arbeitsplatz“ zu machen.

Wenn es soweit ist, vereinbart die ATW mit dem potenziellen Arbeitgeber ein Entgelt. Die Beschäftigten erhalten es dann als höheren Werkstattlohn zurück und sind über die ATW versichert. „Die Werkstatt bietet Rückhalt“, sagt Bedersdorfer. „Wenn die Beschäftigten dem Druck nicht standhalten, können sie jederzeit zurückkehren.“

Bestenfalls bietet das Unternehmen – wie auch die ATW – einen festen Job an, und die Beschäftigten werden so wieder in die Arbeitswelt eingegliedert. „Vor zwei Jahren sind drei Leute nach den beruflichen Rehamaßnahmen bei der ATW in Ausbildung gegangen“, erzählt Bedersdorfer stolz. Und sie seien bis zum letzten Schritt dabei gewesen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.07.2018