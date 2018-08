Die Würde der Arbeit

Anzeige

Trotz oder gerade wegen der großen Ferien denke ich über Arbeit nach. Arbeit ist wesentlicher Bestandteil unseres Daseins. Durch sie bestreiten die meisten Menschen ihren Lebensunterhalt. Die biblische Geschichte von Adam und Eva beschreibt die Entstehung der Arbeit als Folge der Vertreibung aus dem Paradies. In 1. Mose 3,19 sagt Gott zu Adam: „Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst . . .“ Die Arbeit in der vorindustriellen Landwirtschaft war mühevoll und eine große Belastung. Nichtsdestotrotz legte Gott seinen Segen darauf.

Akt der Nächstenliebe

Zu Beginn der Neuzeit schrieb Martin Luther: „Wie der Vogel zum Fliegen, so ist der Mensch geboren zum Arbeiten.“ Arbeit ist bei ihm nicht vor allem negativ. Sie gehört zum gottgewollten Dasein des Menschen. Dabei ist Arbeit für Luther immer auch ein Akt der Nächstenliebe, ein Dienst an der Gemeinschaft. Wir sind als Menschen von Gott zum Tätigsein berufen. So könnte man heute in seinem Sinne das Arbeiten in der Familie oder das ehrenamtliche Engagement als Beruf verstehen. Durch Arbeit – ein moderner Gedanke – verwirklicht sich der Mensch selbst.

Doch Selbstverwirklichung durch Arbeit ist weiterhin ein Privileg weniger Menschen. Dass Menschen ihre Arbeit als erfüllend erleben und dabei selbst kreativ, schöpferisch, tätig sein können, ist nicht selbstverständlich. Es gibt heute viele „Scheißjobs“, wie sie der Anthropologe David Graeber nennt – Arbeiten, die langweilig, schmutzig und gefährlich sind. Diese und viele normale Jobs dienen Menschen vor allem zum Broterwerb. Immer häufiger brauchen Geringqualifizierte zwei oder drei Jobs, um über die Runden zu kommen. Beim Thema Arbeit geht es um Würde und Gerechtigkeit.