„Die Wunde kann zwar heilen, aber eine Narbe bleibt“

Harald Dreßing erstellt Gutachten über Opfer und leitet Forschungen über die Folgen von sexuellem Missbrauch. Im vergangenen Jahr koordinierte er das Forschungsprojekt „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester“ und interviewte in diesem Zusammenhang mehrere Opfer.

Herr Dreßing, wie schaffen es Opfer von sexuellem Missbrauch, die Übergriffe oft über Jahre hinweg zu ertragen – und zu schweigen?

Harald Dreßing: Ganz häufig handelt sich bei den Betroffenen um Kinder oder Jugendliche. Sie verschließen die Taten, kapseln sie von allem anderen ab. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum Einen erleben sie eine tiefe Verunsicherung, denn in der Regel kennen sie den Täter. Es handelt sich oft um eine Vertrauensperson – den Lehrer, den Pfarrer, den Trainer, den Onkel – und dadurch entsteht ein Loyalitätskonflikt. Zum Anderen ist das Thema mit sehr großer Scham behaftet. Viele Opfer geben sich auch selbst die Schuld. Denn die Täter nehmen sie oft mit in die Verantwortung, sagen zum Beispiel: „Das bleibt aber unser Geheimnis“.

Was kann das Schweigen brechen?

Dreßing: Vorbilder können dazu beitragen. Wenn sich in der Gesellschaft ein anderes Opfer öffnet und über seine Erfahrung berichtet, kann das anderen Mut machen. Das war zum Beispiel beim sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche zu beobachten. Da gab einige Vorbilder, woraufhin sich weitere Opfer gemeldet haben. Es kann auch sein, dass durch eine Therapie, die aus anderem Anlass angetreten wurde, alles aufbricht. Denn Missbrauch hat oft Begleiterscheinungen wie zum Beispiel Depressionen. In der Therapie kann sich dann herausstellen, dass die Ursache für die Depression ein Missbrauch in der Kindheit ist.

Mit welchen Folgen müssen Opfer leben?

Dreßing: Studien haben belegt: Je früher und je massiver der Missbrauch, umso höher ist das Risiko für schwerwiegende Folgen. Allerdings sind die Folgen unterschiedlich z.B. auch abhängig von der Resilienz, also der individuellen Widerstandsfähigkeit, und vom sozialen Umfeld.

Und wie kann man Betroffene unterstützen?

Dreßing: Je länger die Tat verdrängt wurde, desto ungünstiger. Deshalb gilt es, möglichst früh Missbrauch zu erkennen. Sensibel zu sein. Das ist auch der Ansatz unserer Prävention. Wir müssen Kinder stark machen, sie motivieren, Unangenehmes anzusprechen. Unsere Gesellschaft muss noch sensibler werden für Warnzeichen.

Was sind zum Beispiel Warnzeichen?

Dreßing: Das sind oft sehr unspezifische Symptome. Rückzug. Nicht mehr zur Schule gehen wollen, keine Freunde mehr treffen wollen, aber auch Schlafstörungen oder Kopfschmerzen können Anzeichen sein.

Und dann? So ein Verdacht ist schließlich eine Gratwanderung.

Dreßing: Das ist richtig. Grundsätzlich ist aber festzustellen, dass in vielen Institutionen Schutzkonzepte noch fehlen. Dass es zum Beispiel in einer Schule eine Ansprechperson gibt, die zunächst im Vertrauen alles aufnimmt und prüft, und die dann gegebenenfalls ein Regelwerk in Gang bringt, in dem sich Betroffene und Menschen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sicher fühlen.

Wenn ein sexueller Missbrauch bekannt wird, fühlen sich auch die Eltern der Betroffenen schuldig, weil sie nichts bemerkt haben.

Dreßing: Ja, das kann zu einer Traumatisierung führen. Man spricht dann von „Second Victim“, also Menschen, die nur indirekt vom Missbrauch betroffen sind, aber darunter auch erheblich leiden. Für sie ist die Verarbeitung des Geschehenen auch wichtig. Die Situation kann sehr unterschiedlich sein, manche haben wirklich nichts von dem Missbrauch mitbekommen, andere haben etwas geahnt, waren aber aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage, angemessen zu reagieren.

Heilen die Wunden von sexuellem Missbrauch jemals?

Dreßing: Sexueller Missbrauch ist ein Trauma, eine seelische Verletzung, die nicht wegzutherapieren ist. Es ist wie eine Wunde. Die kann zwar heilen, aber eine Narbe bleibt. Bei manchen verheilt die Wunde besser, bei anderen schlechter. Und bei einigen nie.

