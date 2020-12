Die Wurzel der Weihnacht

Weihnachten, ein Fest der Freude? Dass Weihnachten 2020 anders sein wird, das ist uns wohl allen schon langsam im Herbst bewusstgeworden. Dass aber Weihnachten so ganz anders wird und dass wir es im Lockdown feiern werden, damit haben wohl sehr wenige gerechnet oder daran gedacht.

Können wir überhaupt noch Weihnachten feiern? Bei manchen hat sich diese Frage sicher auch schon gestellt. Das, was uns an Weihnachten so wichtig ist, das wird minimiert oder kann gar nicht stattfinden: Begegnungen, Gottesdienste, gemeinsames Singen und vieles mehr. Immer wieder taucht auch die Schuldfrage zwischen den Zeilen auf. Wer trägt Schuld daran, dass dieser Virus ausgebrochen ist, wer, dass er sich so verbreitet? Sogar bis dahin, Gott habe diesen Virus im Sinne einer Plage geschickt.

Fragen über Fragen – und mitten dahinein spricht Gott sein Wort: sein Weihnachtswort und Segenswort in Jesus Christus. Trotz allem wird es erklingen in der Heiligen Nacht: „Fürchte dich nicht!“ Ich möchte es hören. Mit ganzem Herzen hören und hinhören, was es gerade in diesen Tagen für mich bedeutet. Ist es nur Vertröstung, wie wir es schon so oft erlebt haben und ich vertröstet worden bin, oder wirklich Trost und Kraft?

Gottes Wort sagt mir in diesen Tagen auf jeden Fall eines: Er wählt den Weg über den Mensch. Gott umgeht den Menschen nicht. Er wählt Menschen und das Menschsein als seinen Weg. Menschliche Grenzen und Chancen nimmt er an. Es ist der Weg Gottes und kein anderer. Er sucht nicht Schuldige und verurteilt. Er sucht Menschen, die nach seinem Beispiel einstehen für Wahrheit und Liebe, für das Teilen des Lebens mit allen Unwägbarkeiten und Grenzen. Er schafft nicht ab und setzt ab. Sucht nicht die Schuldigen. So schafft er Lösung. So wird Erlösung. Sicher kein einfacher Weg. Radikale Lösungen sind immer zunächst einfach, die Folgen nicht immer. Aber Gott geht auch an die Wurzel – Radix auf Latein – und umgeht sie nicht, sondern gestaltet sie. So wird sein Wort, das er sagt, zu einem anderem Wort. Nicht gnadenlos, sondern voll der Gnade. Wie es an anderer Stelle heißt.

Chance und Geschenk

Weihnachten 2020 im Lockdown kann für uns heißen, wieder an die Wurzel des Festes vorzudringen. Das Wesentliche des Fests zu entdecken. Sicher etwas, das wir uns nicht gewünscht haben. Aber es ist Chance und Geschenk. Gnade hat eben nicht allein mit Nachlassen von Schuld zu tun, sondern ist ein freies und bedingungsloses Handeln. Nicht im Wenn-Dann-Modus, sondern einfach so.

Schon immer hat die Menschen die Frage beschäftigt: Warum wird Gott Mensch? Sicher nicht, um uns allein ein schönes Fest zu bereiten, sondern um eine Lösung zu bringen. Eine Lösung für den Menschen, der zunächst nur auf seine Grenzen festgelegt ist. Den Menschen, der Gefahr läuft, sich zu verlieren. Egoismus oder Depression sind manchmal die Folgen. Gott sucht genau den Verlorenen. Auch mich, wenn ich mich zu verlieren drohe in meiner Angst und Sorge in diesen Tagen.

Fürchtet euch nicht, heißt mein Gnadenwort an diesem Weihnachtsfest. Ich fürchte mich nicht in dieser Situation, denn Gott teilt mein Leben und lässt mich nicht allein. Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes, anderes Weihnachtsfest!

Uwe Lüttinger

Leitender Pfarrer

der Seelsorgeeinheit

Schwetzingen-Oftersheim-

Plankstadt

