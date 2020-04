Die Zahlen fest im Blick

Daniel Kraft Onlineredaktion

Mittlerweile ist im Homeoffice Routine eingekehrt. Kaffee holen, in alle Systeme einloggen, Videokonferenzen, E-Mails. Jeden Tag bereiten wir im Team die aktuellsten regionalen Zahlen der Kreise und kreisfreien Städte zur Corona-Pandemie auf. Die Routine endet, wenn wir Todesfälle aufnehmen müssen. Das ist bedrückend. Uns erreichen aber auch hoffnungsvolle Zahlen, wie viele Menschen als genesen gelten. Das motiviert. Eine Umstellung gab es für mich in dieser Woche: Das Arbeitszimmer ist für Kater Paul und mich zu klein geworden. Jetzt arbeite ich in der Küche. Paul kommt mich besuchen, wenn er will.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020