Die Zeit des Kämpfens

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Der Spruch hat bei den in Baden-Württemberg alle fünf Jahre stattfindenden Kommunalwahlen seine besondere Gültigkeit. Die Listen der verschiedenen Parteien sind nämlich gefüllt mit bis zu 48 Namen. Die Frauen und Männer darauf haben alle in mehr oder weniger ausgeprägter Form das Ziel, möglichst viele Stimmen zu bekommen und damit gewählt zu werden. Sie lassen im Wahlkampf Plakate drucken und hängen sie auf. Sie nehmen an Podiumsdiskussionen oder Informationsveranstaltungen teil und suchen an den Wahlständen ihrer Partei in den Stadtteilen den Kontakt zu den Bürgern, also Wählern. Wählbar sind alle Bürger der jeweiligen Gemeinde, die Deutsche oder Unionsbürger sind, das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. Wie nennt man die Frauen und Männer während des Wahlkampfs? stp

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019