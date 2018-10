Die Zukunft wird sinnlich erfahrbar

Programmierbare Spielzeugroboter führen die Befehle von Kindern aus, mit der Virtual-Reality-Brille gelingt ein Ausflug in eine andere Welt – die Trendnacht in der Stadtbibliothek steht vor allem im Zeichen der Digitalisierungswelle.

In der Nacht auf Sonntag wurde die Stadtbibliothek zum „Erlebnisort“ für die Besucher, wie es Isabelle Schmitt, von der das Konzept stammt, ausdrückt. An 14 Erlebnisstationen werden beliebte, angesagte Freizeittrends vorgestellt: Eine Bee-Bot, eine kleine Roboter-Biene, steht für ihren Parkours bereit. Für Kinder wird die Bedienung von Staubsauger- und Mähroboter mal zum Alltag gehören. In Zeiten, in denen die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine immer wichtiger wird, sollen Kinder von klein auf das Bedienen von Menüleisten und das Programmieren lernen.

Programmierter Laufprozess

Für die Bee-Bot-Biene lässt sich der Laufprozess programmieren: Einen halben Meter geradeaus, eine Linksdrehung und noch ein Stück vorwärts und die Bee-Bot am Ziel. Sie wird über ein leicht durchschaubares Pfeilmenü gesteuert. Auch die Fortbewegung von Ozobot ist programmierbar. Er hat Farbsensoren. Kinder malen die Laufstrecke für den Roboter auf. Ozobot erkennt an den Farben, was er machen soll. „Wir sollen verstehen lernen, was beim Programmieren passiert“, erklärt der neunjährige Mael: „Ich gebe Befehle und der Roboter setzt sie um.“ „Der menschenähnliche Dash kann schon deutlich mehr“, erklärt Bibliothekarin Sabrina Liebner. „Er kann vorgegebene Sätze äußern, mit den Augen zwinkern und den Kopf drehen, wenn er eine menschliche Stimme hört. Damit können Kinder viel Quatsch machen.“

Fliegen wie ein Adler

Die Bestandsgruppe der Videospiele gehört zu den nachgefragtesten. Die Virtual-Reality-Brillen haben ihren Teil dazu beigetragen. „Bei Eagle Flight bin ich ein Adler und fliege durch Paris“, erzählt Milan Kitau, der fast eine Stunde lang die Stadt erkundet: „Durch die Brille wirkt alles sehr echt. Das Fliegen vermittelt einem ein Gefühl der Freiheit, das unbeschreiblich ist.“

Die Trendnacht steht auch unter dem Einfluss des Kunsthandwerks. Direktes Wiederverwerten, das sogenannte Upcycling, verlängert den Lebenszyklus von Produkten. Alte Tetrapacks, Verpackungen und ausrangierte Kleidungsstücke bekommen im Upcycling-Workshop im Bibliotheksfoyer ein zweites Leben. Sie werden zu Schreibkladden und Taschen verarbeitet. „Das Ganze hat Symbolwirkung“, erklärt Julia Christof vom Eine-Welt-Forum: „Unsere Workshops schließen wir meistens an Vorträge über Lieferketten aus Billiglohnländern an. Wir wollen vermitteln, dass die Produkte wertvoll sind und in ihnen Arbeitskraft und Ressourcen stecken.“

Die Bibliothek hat Schmuckdesigner und Patchworker, Künstler aus der Buch-Kunst und dem sogenannten Handlettering, einer besonderen Art des Schönschreibens, geladen. Bestseller und Neuerscheinungen sind ausgestellt. Besucher können sich beim Rollenspiel versuchen, bei dem nur die Ausgangssituation und die Charaktere gesetzt sind, die Spieler erfinden die Geschichte selbst.

In der Poesieecke hat Jonas Weitz aus Wortfetzen und Zeitungschnipseln, die an die Pinnwand geheftet sind, ein Gedicht getextet. Ein Polaroidbild hält das Ergebnis fest, dadurch entsteht eine Momentaufnahme. Denn die kreative Schnipsel-Anordnung kann bald anders aussehen, nachdem andere Besucher sich im freien Umgang mit Sprache versucht haben. „Eine Frau erzählte mir vorhin, ihr falle der kreative Umgang damit schwer“, sagt Paula Franke: „Ich riet ihr: Machen Sie was Verrücktes und sie schrieb: Sonne im Mund.“ „Leute, die die Freizeitaktivitäten nicht kennen, werden an die Trends herangeführt. Ich spiele seit Jahren Rollenspiele und kann dabei total abschalten“, erzählt einer der Besucher: „Das Schöne an der Trendnacht ist das heterogene Publikum.“

