Dieb entkommt bei Verfolgungsjagd

Ein Ladendieb ist trotz Verfolgungsjagd entkommen. Der Unbekannte hatte am Donnerstag laut Polizei in einem Bekleidungsgeschäft in Q 3 Ware im Wert von 40 Euro geklaut. Am Ausgang wurde er vom Ladendetektiv angesprochen. Der Unbekannte wollte flüchten, wurde aber vom Detektiv und einer Mitarbeiterin festgehalten. Der Täter riss sich los und flüchtete. Dabei verletzte sich die Mitarbeiterin leicht an der Hand. Der Täter wird als schlank, 1,75 Meter groß, mit dunkler Hautfarbe und 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er sprach gebrochen Deutsch, trug eine Kapuzenjacke und einen khakifarbenen Rucksack. Hinweise an: 0621/1 25 80. pol/lia

