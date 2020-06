Dieb entreißt 82-Jähriger Tasche

Ein Unbekannter hat einer 82-Jährigen die die Tasche entrissen. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr in Höhe von R 5. Unmittelbar nach der Ausfahrt des Parkhauses hielt der Dieb die Fußgängerin am Arm fest und griff sich die Tasche mit ihrem Geldbeutel sowie weiteren Wertgegenständen. Das Opfer blieb unverletzt. Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und trug eine auffällige Kopfbedeckung. Eine junge Radfahrerin soll den Vorfall beobachtet und den Täter verfolgt haben. Diese sowie weitere Zeugen sollen sich unter Tel. 0621/125 80 bei der Polizei melden. scho/pol

