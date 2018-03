Dieb gefasst, Opfer unterstützt

Anzeige

Gestern, bei der Preisverleihung im Polizeipräsidium, schildern alle Drei noch einmal die Ereignisse jenes Morgens, und auch Kizils Vater Ayhan trägt seinen Teil dazu bei: „Mein Sohn hat dem gezeigt, wo’s lang geht“, sagt er, und in seinen Worten liegt der ganze Stolz eines Vaters.

Vorbildlich Zivilcourage gezeigt

Für Thomas Köber, den Polizeipräsidenten, sind es Menschen wie Birnbaum, Junker und Kizil, die eine Gesellschaft zusammenhalten: „Diese Tat, sie ist leider kein Einzelfall, allein im vergangenen Jahr haben wir hier mehr als 800 Diebstähle aus Fahrradkörben registriert.“ Er und seine Kollegen freuten sich ja schon, „wenn Zeugen die Polizei informieren. Aber diese drei Männer haben viel mehr getan, sie haben Mut und Tapferkeit gezeigt und waren eine große Hilfe für uns – und auch für das Opfer“.

Für Bürgermeister Christian Specht, der zusammen mit Köber dem Verein SIMA vorsteht, sind es Menschen wie Detlev Birnbaum, Daniel Junker und Tunahan Kizil, die der Gesellschaft zeigen, was Zivilcourage ist: „Sie haben sich nicht – wie leider viele – gedacht, das geht mich nichts an, was hier passiert. Sie wollten nicht zuschauen, wie vor Ihren Augen gesellschaftliche Normen so eklatant verletzt werden“, wendet sich Specht an die Ausgezeichneten, die die Zeremonie ganz bescheiden über sich ergehen lassen. „Zu wissen, dass es Menschen gibt wie Sie, Menschen, die eingreifen, wenn es nötig ist – das gibt Ihren Mitbürgern ein Gefühl von Sicherheit“.

