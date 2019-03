Dieb im Zug erwischt

Mit Hilfe einer Zeugin hat die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof einen Mann festgenommen, der einem Reisenden im Zug das Tablet gestohlen haben soll. Wie die Bundespolizei gestern mitteilte, geschah der Diebstahl am Donnerstag auf der Fahrt nach Mannheim. Ein 64-jähriger Deutscher sei kurz nach der Abfahrt in Frankfurt auf die Toilette gegangen und habe sein Tablet auf dem Sitz liegen gelassen.

Kurz darauf sei ein 22-jähriger Marokkaner in den Wagen gekommen, habe sich auf den Platz des Mannes gesetzt, sei wieder aufgestanden und habe sich schnellen Schrittes entfernt. Als der 64-Jährige an seinen Platz zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Eine Frau machte den aufgebrachten Mann auf den Verdächtigen aufmerksam. Beide verständigten den Zugbegleiter. Der Marokkaner hatte sich auf der Toilette versteckt und wurde bei der Ankunft des Zuges in Mannheim von Bundespolizisten festgenommen. Bei seiner Durchsuchung wurde das Tablet sichergestellt. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls und Fahrens ohne Fahrkarte. pol/cs

