Diebe brechen mit Bus durch Zaun

Der Diebstahl eines Linienbusses gibt der Mannheimer Polizei Rätsel auf. Mit einer filmreifen Aktion hatten zwei bisher unbekannte Männer in der Nacht zum Sonntag das 15 Meter lange Fahrzeug von einem Gelände in Käfertal gestohlen. Eine Zeugin habe beobachtet, wie die beiden Täter in das umzäunte Areal eindrangen und mehrere der neuen Busse untersuchten, hieß es von den Ermittlern am Sonntag.

Nachdem sich die Täter schließlich für ein Fahrzeug entschieden hatten, gab es kein Halten mehr. Mit dem fahrenden Omnibus durchbrachen sie laut Zeugin den Maschendrahtzaun und lenkten das lange Transportfahrzeug nach rechts in die Oskar-von-Miller-Straße. Dort ging es turbulent weiter, denn die Fahrt wurde kurz durch die Kollision mit einem am Straßenrand stehenden Baum unterbrochen. Dabei wurde der 15-Meter-Bus schwer beschädigt. Das hielt die Busdiebe aber nicht von der Weiterfahrt ab.

Laut Zeugin wendeten sie den Bus und fuhren zurück in Richtung Boveriestraße. Derweil hatte die Frau die Polizei über das Geschehen informiert. Die Beamten nahmen die Fahndung auf, wurden aber bis Sonntagmittag nicht fündig. Erst als ein Zeuge sich bei der Polizei meldete, gab es eine neue Spur zu dem auf dreiste Weise gestohlenen Linienbus. Der Zeuge hatte das verlassene Fahrzeug am Sonntagmittag am Rangierbahnhof am Rande des Stadtteils Pfingstberg im Hallenweg entdeckt und die Polizei informiert. Die Beamten stellten schließlich fest, dass es sich dabei um das zuvor gestohlene Fahrzeug handelte.

Der stark beschädigte Bus wurde anschließend per Abschleppwagen in auf ein Gelände der Polizei transportiert und soll am heutigen Montag nach Spuren untersucht werden. „Ob es die beiden Täter speziell auf einen solchen Linienbus abgesehen hatten, oder ob es sich beispielsweise um betrunkene Täter gehandelt hat, ist momentan völlig unklar“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Zunächst habe es keinen konkreten Hinweis auf die beiden Männer gegeben. Auch die Schadenshöhe war zunächst unklar. Von den Tätern fehlte am Sonntagabend noch jede Spur. Die Polizei sucht weiterhin nach ihnen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019