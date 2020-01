Diebe flüchten aus Parfümerie

Zwei Unbekannte haben aus einer Parfümerie im Quadrat P 7 Waren im Wert von fast 400 Euro gestohlen. Laut Polizeibericht vom Wochenende wurden sie von einer Angestellten des Ladens am Freitagnachmittag dabei beobachtet, wie sie das Parfüm in ihre Jacken steckten. Sie sprach die beiden an, als sie den Laden verließen, und hielt einen fest. Der andere versuchte zu flüchten, wurde aber von einem Passanten festgehalten. Beiden Tätern gelang es, sich loszureißen und davonzurennen. Die Verkäuferin nahm vergeblich die Verfolgung auf. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu den Flüchtigen geben kann, soll sich unter 0621/125 80 auf dem Innenstadt-Revier melden. pol/sma

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.01.2020