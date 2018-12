Diebe in Drogerie und Supermarkt

Ob für zwei Einbrüche in der Neckarstadt dieselben Täter verantwortlich sind, ermittelt derzeit die Polizei. Wie gestern mitgeteilt wurde, verschafften sich Unbekannte bereits in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag (13. auf 14.) Zutritt zu einem Drogeriemarkt in der Friedrich-Ebert-Straße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Aus dem Personalraum entwendeten sie sieben Mobiltelefone mit bislang unbekanntem Wert. Im Ulmenweg wurde im selben Zeitraum in einen Lebensmitteldiscounter eingebrochen. Dafür hatten die Täter die Haupteingangstür aufgehebelt. Doch bevor sie den Verkaufsraum betraten, hatten die Unbekannten ihre Tat abgebrochen und flüchteten ohne Beute. Jetzt sucht die Polizei Zeugen: 0621/33 01 0. pol/lok

