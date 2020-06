Diebe lassen Wagen im Feld zurück

Vermutlich mehrere Täter haben am vergangenen Wochenende auf einem Gelände im Rheinauer Industriegebiet (Antwerpener Straße) mehrere Container aufgebrochen und aus rund 65 Traktoren Elektronikgeräte ausgebaut. Sie nutzten wohl einen Ford Transit der betroffenen Firma zum Transport der Beute, heißt es im Polizeibericht. Der gestohlene Kastenwagen wurde am Montagmorgen leer auf einem Feldweg, der aus der Hofäckerstraße in Brühl-Rohrhof führt, gefunden. Das Diebesgut im Wert von mindestens 100 000 Euro wurde dort offenbar in ein anderes Fahrzeug geladen, so die Beamten. Zeugen werden gesucht (Tel.: 0621/174-4444). pol/baum

