Diebe stehlen Geschenke

Die Polizei hat gestern mehrere Einbrüche im Stadtgebiet gemeldet – und sucht Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung geben können.

Friesenheimer Insel: In der Nacht zum Sonntag zwischen 0.15 Uhr und 0.35 Uhr gelangten Unbekannte über ein aufgehebeltes Fenster in einen Imbiss in der Industriestraße. Dort stahlen sie aus zwei Geldspielautomaten das gesamte Bargeld in noch unbekannter Höhe. Außerdem nahmen sie einen Tablet-Computer sowie weiteres Bargeld mit. Der erste Täter war 30 bis 35 Jahre alt, schlank, und er hatte dunkle Haare mit hohen Geheimratsecken. Er trug eine Steppjacke. Der zweite Täter war schlank und hatte ein auffällig schmales Gesicht. Er trug ebenfalls eine Steppjacke. Hinweise ans Polizeirevier Neckarstadt, Tel. 0621/3 30 10.

Schönau: Am späten Samstagabend gegen 23 Uhr verschafften sich mehrere Personen Zutritt zum Gebäude einer Firma in der Sonderburger Straße und entwendeten 8000 Euro Bargeld. Die Einbrecher waren über ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude gelangt. Hinweise ans Revier Sandhofen, Tel. 0621/77 76 90.

Neckarau: Ein Einbruch in ein Vereinsheim im Baloghweg wurde der Polizei am Sonntagmorgen gemeldet. Unbekannte hatten dort ein Fenster aufgehebelt. Ihre Beute: Die Geldgeschenke eines Gastes, der in der Nacht zuvor dort seinen Geburtstag gefeiert hatte. Hinweise an Tel. 0621/83 39 70.

Waldhof: Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, durch Aufhebeln einer Tür in eine Pizzeria in der Alten Frankfurter Straße. Dort brachen sie drei Geldspielautomaten auf und entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise ans Revier Sandhofen, Tel.: 0621/77 76 90. imo/pol

