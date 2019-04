Diebin bei Senior: 10 000 Euro weg

Ein Trickdieb-Duo hat einem 82-Jährigen auf der Schönau knapp 10 000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte am Freitagmittag eine Frau bei dem Mann geklingelt und sich als Schneiderin ausgegeben, die bei einer Nachbarin Ware abliefern wolle. Im Gespräch mit dem Senior breitete die Frau einen großen Bettbezug vor ihm aus und verdeckte so den Eingangsbereich. Offenbar nutzte das eine zweite Person, um in die Wohnung zu gelangen. Die Schneiderin bat um einen Zettel, um eine Notiz für die Nachbarin zu schreiben. Als sie wieder weg war, stellte der Mann fest, dass sein Bargeld fehlte.

Die Trickdiebin war 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hatte ihre blonden Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie trug blaue Schuhe mit weißer Sohle. Hinweise an den Polizeiposten Schönau unter Telefon 0621/77 32 30. imo/pol

